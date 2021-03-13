北市疫情後最強就業博覽會 7千人參加媒合近六成

北市近年來最大規模的就業博覽會，今天在圓山花博舉行，邀集225家企業、提供1萬1748個職缺，均創歷史新高，達7000人以上參與，初步媒合率近6成，北市勞動局長陳信瑜表示，北市不畏疫情，拚徵才，提供民眾最好的就業環境。

台北市副市長黃珊珊致詞時表示，台灣很多企業做了很大的轉型，今天舉辦廠商家數、職缺數是有史以來最多的一次，市府會提供民眾安心的生活與安全的職場環境。

陳信瑜說，這次還有超過2000個有薪實習機會，平均時薪162元高於基本工資，且保障勞保健保，青年朋友有需要，可至台北青年職涯發展中心做職涯諮詢。

此次博覽會的實習職缺中，以行銷企劃、貿易業務與行政助理為詢問度最高，應徵數則以「台灣微軟」居冠。另外，疫情後大反彈，徵才家數最多為住宿餐飲業，有的公司內部主管、區經理大多是7、8年級生，吸引不少青年人想加入。

一名學大學生說，實習已成學校必修學分，即使進入研究所，也會想一邊完成論文、一邊實習，若進入如台灣微軟、華碩等大型企業實習，履歷能更亮眼。

北市就服處表示， 4月23日也將在南港軟體園區舉辦「OKWORK南軟」徵才活動，現場有20家企業參與，今日無法到場的民眾，可上「台北就業大補帖」網站，加入會員了解更多職缺及徵才相關訊息，或電洽台北人力銀行02-23380277、台北市境內可撥1999轉58988洽詢。