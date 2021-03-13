快訊

拜登紓困案支出有多龐大？今年平均每秒就要燒掉121萬元

COVAX疫苗大遲到？莊人祥曝已經在「喬」運輸單位階段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市疫情後最強就業博覽會 7千人參加媒合近六成

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市近年來最大規模的就業博覽會，今天在圓山花博登場，北市副市長黃珊珊(中)、勞動局長陳信瑜(左)、就服處長游淑眞出席。圖／北市勞動局提供
北市近年來最大規模的就業博覽會，今天在圓山花博登場，北市副市長黃珊珊(中)、勞動局長陳信瑜(左)、就服處長游淑眞出席。圖／北市勞動局提供

北市近年來最大規模的就業博覽會，今天在圓山花博舉行，邀集225家企業、提供1萬1748個職缺，均創歷史新高，達7000人以上參與，初步媒合率近6成，北市勞動局長陳信瑜表示，北市不畏疫情，拚徵才，提供民眾最好的就業環境。

台北市副市長黃珊珊致詞時表示，台灣很多企業做了很大的轉型，今天舉辦廠商家數、職缺數是有史以來最多的一次，市府會提供民眾安心的生活與安全的職場環境。　　

陳信瑜說，這次還有超過2000個有薪實習機會，平均時薪162元高於基本工資，且保障勞保健保，青年朋友有需要，可至台北青年職涯發展中心做職涯諮詢。　　

此次博覽會的實習職缺中，以行銷企劃、貿易業務與行政助理為詢問度最高，應徵數則以「台灣微軟」居冠。另外，疫情後大反彈，徵才家數最多為住宿餐飲業，有的公司內部主管、區經理大多是7、8年級生，吸引不少青年人想加入。

一名學大學生說，實習已成學校必修學分，即使進入研究所，也會想一邊完成論文、一邊實習，若進入如台灣微軟、華碩等大型企業實習，履歷能更亮眼。

北市就服處表示， 4月23日也將在南港軟體園區舉辦「OKWORK南軟」徵才活動，現場有20家企業參與，今日無法到場的民眾，可上「台北就業大補帖」網站，加入會員了解更多職缺及徵才相關訊息，或電洽台北人力銀行02-23380277、台北市境內可撥1999轉58988洽詢。

北市 實習 青年 求職

延伸閱讀

拜會藝青會搶青年票？ 黃珊珊：現在才接觸就太遜

大巨蛋鋼筋掉落重罰9萬 黃珊珊：設即時影像全民監督

IOT時代來臨 北市職院「物聯網班」招生中

最高月薪10萬！北市就服徵才開跑 批發零售占整體六成

相關新聞

北市疫情後最強就業博覽會 7千人參加媒合近六成

北市近年來最大規模的就業博覽會，今天在圓山花博舉行，邀集225家企業、提供1萬1748個職缺，均創歷史新高，達7000人...

拜會藝青會搶青年票？ 黃珊珊：現在才接觸就太遜

台北市副市長黃珊珊日前拜會藝術空間青年發展聯合會，被外界認為是在搶攻青年票。黃珊珊今天表示，當議員時就認識了，還說「我當...

淡水第一漁港千萬大改造 漁民讚上下船方便

淡水第一漁港過去經常淤積並漂入垃圾，有40年經驗的楊姓漁民感嘆工作不方便，新北農業局推動「嗨漁港」計畫，斥資5100萬改...

北市跨年晚會滿意度創6年新高 議員酸增1%花350萬

北市2021年跨年晚會系列活動預算，從800萬提高為3260萬元，根據台北市研考會公布北市跨年晚會的民調，有五成五市民對...

新北板橋轉運站 3月16日起試營運

新北市板橋中長途客運站與環狀線板橋站共構成「新北板橋轉運站」，原定去年底要啟用，卻因月台不符使用需求而重新施工，新北交通...

林口聞人葉德勝意外逝世 子女捐消防設備盼父遺愛人間

成台公司董事長葉德勝今天1月在自家工廠內搬運石像時發生意外，被倒下石像重壓後傷重不治，今天家屬舉行公祭，其子女為紀念亡父...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。