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拜會藝青會搶青年票？ 黃珊珊：現在才接觸就太遜
台北市副市長黃珊珊日前拜會藝術空間青年發展聯合會，被外界認為是在搶攻青年票。黃珊珊今天表示，當議員時就認識了，還說「我當議員21年，如果現在才接觸就太遜了」。
黃珊珊表示，藝青會成員本來就是她朋友，在擔任議員的時候就認識了，因為對方有一些想做的事情，自己身為副市長更應該要協助，做一些地方表演等相關事項，強調「我當議員21年，如果是現在才接觸就太遜了」。
至於立委蔣萬安剛街下台北市街舞協會理事長，似乎與黃珊珊在互別苗頭。黃珊珊說，她幫助地方團體已經20年了，沒有現在才要別苗頭，地方服務本來就是民意代表一直在做的事情。
黃珊珊要各界別想太多，說「我們現在不是還在讀書嗎？」，不要每天都在講選舉的事情。
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