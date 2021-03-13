淡水第一漁港千萬大改造 漁民讚上下船方便

淡水第一漁港過去經常淤積並漂入垃圾，有40年經驗的楊姓漁民感嘆工作不方便，新北農業局推動「嗨漁港」計畫，斥資5100萬改造淡水第一漁港，改善漁港也增加休憩空間，楊姓漁民笑說，改造後堤防變高，上下船終於比較不危險。

淡水第一漁港位於新北淡水區中正路外側，1953年興建並設有東、西碼頭各一座，曳船道一座，但隨著淡水第二漁港興建完畢後，大艘漁船鮮少停靠於第一漁港，僅有部分漁民使用，新北漁管處爭取前瞻預算整修，今順利啟用。

新北漁業及漁港事業管理處長張麗珍說，淡水第一漁港隨著時代變遷，逐漸改為觀光為主，附近有淡水紅毛城、淡水海關碼頭、滬尾偕醫館、得忌利士洋行及淡水漁文影像館，漁港腹地行人與自行車爭道，也影響傳統漁作發展。

張麗珍說，透過工程將碼頭寬度向港區內拓寬4公尺，打通自行車道串連老街延伸至淡水第二漁港，也增加漁民上岸的6座碼頭階梯、改善曳船道，讓漁民方便使用；另也打造基礎矮墩區隔漁作區域、休憩區，讓漁港資源能永續利用。

楊姓漁民說，小時候2、30噸的船停靠在第一漁港有20多艘，小舢舨都在漁港外，但隨著增建第二漁港，第一漁港出現垃圾、淤泥土，停靠的船隻變少，現在重新整建完提防加高，讓下船也比較安全。

新北市長侯友宜今正式啟用整建完成的淡水第一漁港，侯友宜說，淡水第一漁港水環境改善，除優化漁民工作環境，也保留歷史特色，重拾串連起淡水老街到小白宮、滬尾藝文園區及淡水漁人碼頭等景點，帶動觀光人潮。

新北市議員鄭宇恩說，漁港改善後盼附近汙水下水道能持續接管，否則部分生活汙水仍會透過排水管道流入漁港，造成臭味。