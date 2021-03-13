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北市跨年晚會滿意度創6年新高 議員酸增1%花350萬

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
2021台北市府前舉辦的跨年晚會。記者楊正海/攝影
2021台北市府前舉辦的跨年晚會。記者楊正海/攝影

北市2021年跨年晚會系列活動預算，從800萬提高為3260萬元，根據台北市研考會公布北市跨年晚會的民調，有五成五市民對活動感到滿意。對此，議員批柯市府亂花錢，預算大增四倍，而滿意度僅比前一年多7%，等於增1%花了350萬。觀傳局則表示，增加的經費還包括跨年前期的系列活動，增加遊客停留在台北市的時間。

研考會指出，針對跨年晚會議題，全體1384位受訪者，84%知道台北市府前廣場有舉辦跨年晚會，在知道跨年晚會的1162位受訪者中，76%有參與，包括到現場、電視轉播、新聞報導、網路轉播及觀看重播者。今年受疫情影響，民眾對市府的防疫措施，有七成四對於表示滿意。

觀傳局指出，研考會所作的滿意度調查，有55%感到滿意，較去年4成8高出7個百分點外，也是自105年調查以來，滿意度最高的一次。相較於整體受訪者滿意度55%，進一步交叉分析後發現，親身在現場參與的民眾滿意度則明顯拔高到九成。

另外觀傳局針對2021跨年晚會現場民眾所作之問卷，民眾整體滿意度為88%，其中對工作人員服務態度滿意度達91%，對活動場地環境清潔滿意度達92%。

議員游淑慧說，滿意度只多了7%，但預算卻大增了4倍，且原本更高達6000萬，後來被議員現砍了下來，柯文哲每次說是省錢市長，有財政紀律，只是空口說白話念經，過去只要800萬，現在變成3千多萬，滿意度沒有多十個百分點，效益差太多，多砸2千多萬買7個百分點，一個百分點要350多萬「貴桑桑」。

議員許淑華表示，跨年也不用砸那麼多錢，應要花心思、創意，把活動辦得更完善，讓外界資源挹注，才能把活動辦更好，柯文哲任內砸大錢，辦一些活動，像去年燈節花了7000多萬，但民眾知曉度很低，她認為燈節也應該要被檢討。

另外，為帶動商圈、夜市人潮，有議員建議，應將2021台北燈節延辦方案，從中秋節再延後至耶誕節辦理，對此，台北市副市長黃珊珊指出，如果延到耶誕，又和明年2、3月的燈節相近，中秋節晚上天氣會變得比較涼快，適合晚上出來逛逛，不須把所有活動都擠在一起。

跨年晚會 北市 中秋節

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