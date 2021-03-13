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新北板橋轉運站 3月16日起試營運

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
板橋轉運站將於3月16日起試營運，提供16條中長程客運路線，並與高鐵、台鐵、捷運3鐵轉乘。圖／新北交通局提供
板橋轉運站將於3月16日起試營運，提供16條中長程客運路線，並與高鐵、台鐵、捷運3鐵轉乘。圖／新北交通局提供

新北市板橋中長途客運站與環狀線板橋站共構成「新北板橋轉運站」，原定去年底要啟用，卻因月台不符使用需求而重新施工，新北交通局指出，板橋轉運站將於3月16日起試營運，提供16條中長程客運路線，並與高鐵、台鐵、捷運3鐵轉乘。

環狀線板橋站去年1月順利通車，聯通台鐵、高鐵、捷運板南線，新北交通局把原本的板橋中長途客運站拆除，與環狀線共構成為轉運站，去年底驗收轉運站時，發現月台雨遮無法避免讓下車乘客淋到雨，經開會決定重新修整月台。

歷經幾個月修整後，新北板橋轉運站16日起試營運，運輸管理科長林詩欽說，板橋轉運站為捷運環狀線板橋站（Y16站）共構大樓，1樓有15席候車月台、6座售票窗口、旅客服務中心，以及便利商店、無障礙廁所及哺乳室。

林詩欽表示，新北板橋轉運站匯集國光、和欣、統聯、首都、大有、葛瑪蘭等6家計16條中長程客運路線，搭乘台鐵、捷運、高鐵的旅客，可經板橋火車站（地下樓層）步行至新站路地下道，再依指示就能抵達板橋轉運站。

新北板橋轉運站內車道拓寬至3線道，林詩欽說，藉此增加車輛進離站效率及行車安全，同時設有中控室監管CCTV及轉運站即時車輛進出情況，確保人車安全。

林詩欽說，原設置在板橋區站前路的板橋客運臨時站也完成階段性任務，新轉運站試營運期間，會持續測試及精進改善，達順暢後才會正式啟用，若乘客有意見可向旅客服務中心或撥1999市民服務專線反映。

板橋轉運站將於3月16日起試營運，提供16條中長程客運路線，並與高鐵、台鐵、捷運3鐵轉乘。圖／新北交通局提供
板橋轉運站將於3月16日起試營運，提供16條中長程客運路線，並與高鐵、台鐵、捷運3鐵轉乘。圖／新北交通局提供
新北板橋轉運站內車道拓寬至3線道，藉此增加車輛進離站效率及行車安全，同時設有中控室監管CCTV及轉運站即時車輛進出情況。圖／新北交通局提供
新北板橋轉運站內車道拓寬至3線道，藉此增加車輛進離站效率及行車安全，同時設有中控室監管CCTV及轉運站即時車輛進出情況。圖／新北交通局提供
板橋轉運站將於3月16日起試營運，提供16條中長程客運路線，並與高鐵、台鐵、捷運3鐵轉乘。圖／新北交通局提供
板橋轉運站將於3月16日起試營運，提供16條中長程客運路線，並與高鐵、台鐵、捷運3鐵轉乘。圖／新北交通局提供

捷運環狀線 高鐵 新北

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