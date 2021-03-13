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林口聞人葉德勝意外逝世 子女捐消防設備盼父遺愛人間

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
侯友宜說，他與葉德勝認識近十年，非常感謝他為林口地區的付出。記者柯毓庭 ／攝影
侯友宜說，他與葉德勝認識近十年，非常感謝他為林口地區的付出。記者柯毓庭 ／攝影

成台公司董事長葉德勝今天1月在自家工廠內搬運石像時發生意外，被倒下石像重壓後傷重不治，今天家屬舉行公祭，其子女為紀念亡父，在儀式上捐出新台幣140萬元資助新北市消防局購買消防車輛與裝備器材，並幫助林口區公所辦理長照計畫，盼父親能夠遺愛人間。

葉德勝是林口工業區廠商協進會的理事長，曾擔任消防第二大隊五股泰林中隊的義消團長以及義警中隊顧問，他平日熱心公益，在林口地區是有名的善人。

今年1月9日，葉德勝在自家內與一名外籍移工移動收藏的石像時，石像疑似因重心不穩倒下，葉在石像上面整理東西，摔落後被石像壓到頭部，明顯死亡未送醫。

家屬今天舉行公祭，前總統馬英九、新北市長侯友宜與前台北縣周錫瑋等人皆到場上香弔唁，家屬並在公祭上捐出新台幣140萬元，提供給新北消防局採購車輛及裝備器材，並將其中15萬元捐贈給林口區公所用於長照計畫。

侯友宜收下捐贈金，致詞時感慨表示，他與葉德勝認識將近10年，每次來到林口，都會到他家坐坐，看到他熱忱、親切的協助林口地區大小事，非常感動。

侯友宜說，他非常感謝葉家發揮葉德勝公益慈善的精神，在這樣的時刻捐贈給消防單位設備，「謝謝德勝好友遺愛人間，願德勝兄一路好走。」

馬英九上香致意。記者柯毓庭／攝影
馬英九上香致意。記者柯毓庭／攝影
葉家在公祭典禮上捐出新台幣125萬元，提供新北市消防局購入消防車輛與設備。記者柯毓庭／攝影
葉家在公祭典禮上捐出新台幣125萬元，提供新北市消防局購入消防車輛與設備。記者柯毓庭／攝影
前總統馬英九與新北市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋等人均到場致意。記者柯毓庭／攝影
前總統馬英九與新北市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋等人均到場致意。記者柯毓庭／攝影

林口 侯友宜

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