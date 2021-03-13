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「不想一輩子坐輪椅」10歲才會走路 腦麻體大生將畢業
「先天腦性麻痺，我到國小3年級才會走路」張亦辰就讀國立體育大學4年級今年將畢業，一出生坐輪椅、拿助行器，歷經8次開刀、長期復健才勇敢放開手跨出第一步，還曾獲全國地板滾球腦麻組第3名，母親邱淑瑞總告訴他「跌倒了，就自己爬起來」，讓張培養出驚人毅力突破先天障礙。
張亦辰今年22歲，出生被診斷出先天腦性麻痺，童年回憶總是坐在輪椅上，或是拿著助行器亦步亦趨，就連在學校上體育課時都只能乾坐一旁發愣，少了參與感也難和同儕一般互動，他從小就告訴自己「我不要一輩子坐輪椅！」
雙腳歷經8次開刀，忍受長期復健，到了國小3年級10歲那年才第一次放開手，靠著自己雙腳獨自站立，第一次「走路」的滋味令他至今難忘，他坦言少了助行器支撐，內心真的很怕，但媽媽總是告訴他，如果跌倒了就自己站起來，直到現在已經能四處走動，連上下爬樓梯都不成問題。
他說，因為腦麻行走不良，從小難免被嘲笑、捉弄，但心境上的調適讓他不再畏懼，反而突破肢體障礙，加上從小就喜歡看運動節目，高中畢業後考取國立體育大學適應體育學系，除了在打桌球上展現天賦，他更投入地板滾球運動。
張亦辰說，地板滾球需運動技巧、策略，並能僅以上肢或手部等少數肢體完成的運動，加上1顆球僅275公克，相當適合腦麻患者操作，他念大學期間曾在全國地板滾球腦麻組榮獲第3名佳績，現也領有地板滾球C級教練證與裁判證。
如今身手矯健，積極參與運動賽事，身旁同學笑說常忘記他是腦麻患者，因為就跟一般人沒有兩樣，張對於未來想考取公職，有穩定收入後搭配運動興趣。
母親邱淑瑞也說，她從小不會把兒子當成另類看，或是因他先天腦麻就過分呵護，直言「就像帶一般小孩一樣，只是偶而要跑醫院」，也鼓勵張亦辰多走出戶外。
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