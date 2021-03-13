國際同濟會北二區捐贈新北消防局3千住警器 將提供弱勢

國際同濟會北二區世芳國際同濟會暨永和國際同濟會，結合永和區公所「用愛陪伴兒童讓安全守護社區」活動，今天在永和區仁愛公園共同捐贈新北市消防局3000只住宅用火災警報器，由副局長李清安代表受贈。

國際同濟會為全球性志工團體，致力服務兒童與社區，並以「關懷兒童，無遠弗屆」宗旨服務社會，在台灣總會成立後，積極投入各項慈善公益活動，幫助社會中急需幫助及關懷的弱勢族群，由國際同濟會北二區陳振楠主席、世芳國際同濟會陳素美會長及永和國際同濟會王明水會長共同發起捐贈活動，募資捐贈住警器3000只，新北市消防局將優先針對獨居長者、低收入戶、身心障礙者及資源回收戶等弱勢家庭執行到府安裝，守護弱勢家庭居住安全。

消防局指出，新北市政府自96年起即推廣裝設住警器，經統計需裝設戶數高達63萬5592戶，長年來在社會大眾共同努力下，至今已完成裝置約41萬戶，109年因住警器動作而成功逃生案例就有118件，消防局感謝國際同濟會暨所屬會友對社會公益熱心付出，並希望能藉此產生拋磚引玉的作用，由民間及慈善公益團體熱心捐贈起帶頭作用，共同挹注關懷弱勢資源。