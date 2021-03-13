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基隆第4條中山區快捷公車下半年上路 首條直達北市中心

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆第4條中山區快捷公車下半年上路，首條直達台北市中心。圖／蔡適應服務處提供
基隆第4條中山區快捷公車下半年上路，首條直達台北市中心。圖／蔡適應服務處提供

基隆往返台北間第四條中山區城際快捷公車，交通部公路總局日前已經核定，由原國光客運1813D升級接駛。國光客運今天表示，預計今年下半年籌備完成通車上路，中山區快捷公車將是基隆第一條直達台北市中心的快捷公車，可轉搭雙北捷運路線，充分滿足通勤通學或觀光購物不同需求。

國光客今天說明，中山區快捷公車將是基隆第一條直達台北市中心的快捷公車。行經捷運市政府站、忠孝敦化站、忠孝復興站、忠孝新生站以及台北車站，囊括板南線、文湖線、中和新蘆線與淡水新店線等雙北捷運路線，交通路網四通八達，充分滿足通勤通學或觀光購物不同需求。

國光客運基隆站說，中山區幹線公車所需車輛完全不成問題，籌備期主要是針對人力調配做出調整，通車期程尊重並配合基隆市政府交通處規劃與地方意見。國光客運基隆站計畫擴大招募在地駕駛，鼓勵基隆人服務基隆人，尤其歡迎擁有職業大客車駕照二度就業者加入。

中山區城際快捷公車，周一到周五每日往返有48班，周六日及國定假日有32班，到台北後終點站為台北車站，對中山區的通勤族及民眾將是一大福音，預計今年下半年籌備完成通車上路。

立委蔡適應表示，為協助基隆市城際運輸，1813D的路線從基隆車站發車，行駛中山一、二路、中華路、文化路、復興路，再利用中和路駛上國道三號高速公路，接國道一號從潭美公園下交流道，在台北市行經松山高中、聯合報大樓、捷運忠孝敦化站、捷運忠孝復興站、華山文創園區，終點站台北車站東三門，希望尖峰時刻能夠滿足市民的通勤需求，而他會持續關注基隆市的交通運輸狀況。

議員張秉鈞說，未來中山區民眾將可搭乘快捷公車直達台北市中心，讓基隆市與台北市能藉由交通運輸的串連，帶動地方的發展與繁榮。

基隆第4條中山區快捷公車下半年上路，首條直達台北市中心。圖／議員張秉鈞提供
基隆第4條中山區快捷公車下半年上路，首條直達台北市中心。圖／議員張秉鈞提供

基隆 公車 捷運

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