三芝吉野櫻正盛開 白色情人節浪漫好去處

櫻花季到來，新北市三芝三生步道的吉野櫻也正盛開，新北市景觀處表示，目前花況約開6成，白色情人節不妨來三芝跟粉白吉野櫻共度浪漫時光，也可走訪芝柏藝術村，安排一趟具藝文氣息的旅程。

位在三芝的三生步道是知名的賞櫻景點，總長約2公里，與當地農業發展結合，將「生產」、「生活」與「生態」融為一體而稱之。經過整治的大坑溪，從野溪變成具生態且綠化的小溪，以生態工程打造，保留自然潺潺流水與水梯，溪畔開闢平穩好走的步道，步道旁遍植櫻花。每到花季，沿途的山櫻花、八重櫻及吉野櫻接力綻放，與拱橋流水、石椅欄杆、平台梯田及農耕生產等景像，交織成一幅美麗的圖畫讓人流連忘返。

景觀處表示，目前三生步道的吉野櫻約開6成，目前更有夜間點燈，呈現日夜不同風情的吉野櫻。此外，三芝依山傍海，有北部少見的梯田景觀，有北海岸沙灘夕陽美景，絕美的山海景色及如桃花源般的田園風情，吸引了許多藝術家在這開設工作室，也有許多特色咖啡館在此進駐營業。