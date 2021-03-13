台中百貨購物節開打！滿千送百再送加碼禮

台中百貨購物節開打！台中大遠百「美麗購物節」、廣三SOGO「全館感謝祭」VIP預購已於3月11日開跑；台中新光三越購物節預計於4月1日起開跑，業者祭出滿千送百、滿額加碼送優惠，搶攻疫情引爆的搶購潮。

廣三SOGO「全館感謝祭」3月11日至3月16日舉辦VIP預購，預購期間，刷廣三SOGO聯名卡單筆滿888送「日式櫻花提袋1份」，限量3500份；另推出3、5、8獨享滿額加碼禮，單筆刷滿3萬加送400；單筆刷滿5萬加送800、刷滿8萬加送1500。

全館感謝祭3月17日登場，祭出全館滿3000送600點Smart Card點數或300元廣三SOGO商品禮券；化妝品滿2000送400點Smart Card點數或200元、首9日3月17日至25日化妝品滿萬加送600點Smart Card點數或300元廣三SOGO商品禮券；3月17日至4月4日大家電滿5000送1000點Smart Card點數或500元廣三SOGO商品禮券；3月17日至4月5日名品、珠寶滿5000送1000點Smart Card點數或500元廣三SOGO商品禮券。廣三SOGO表示，整檔業績目標挑戰12.5億元，年增15％。

台中大遠百3月11日至3月18日舉辦「美麗購物節」預購，購物節3月19日開跑，化妝品、內睡衣滿3000送300、單筆1萬加送200；大家電單筆1萬送1000；3月11日至4月5日國際精品單櫃滿萬送500，1F國際精品服飾指定專櫃單櫃滿1萬送1000。整檔業績目標挑戰27億元，年增11%。