柯文哲參加祈禱早餐會 酸叩應節目讓台灣像罪惡城市

台北市長柯文哲上午出席基督教台北城市祈禱早餐會，柯文哲致詞時表示，過去一年台灣防疫表現非常好，從醫療專業領域來講，「運氣好到不可思議」，是眾神保佑的地方，但每天晚上看叩應節目「覺得慘了」，這國家是罪惡之城。

針對疫情，柯文哲說，從鑽石公主號、磐石軍艦到這次桃園的醫院，都平安度過，所以這是一個眾神保佑的地方。柯文哲說，他相信心存善念、盡力而為，柯文哲也笑說，每天晚上看call in節目，覺得這國家跟罪惡之城一樣，但每次都可以平安度過，相信是因為很多人在做善事。

柯文哲也說，幫助別人不是施捨、不是憐憫而是保護自己，柯文哲提出統計數字，指台北市的火災死亡人數，四成是自焚自殺，自己犧牲但也造成公共危險。

另外，酒駕跟毒駕，大家都曉得，其實不管是無照，或者是屢次超速、酒駕、毒駕，坦白講，這些都是社會邊緣人，他們造成車禍時不是自己傷亡，有的衝上人行道，一次撞死4個，所以他在市府建構社會安全網時，不管是貧窮的或是社會邊緣人，對別人好，不是施捨、不是憐憫，是保護自己。

柯文哲說，他在政府工作，就發現政府最大特色就是分工不合作，為什麼？每個人都是只管他範圍內的事情，但在組織當中，一定有空隙，這時候很需一種精神叫「雞婆」。這世界是永遠沒有辦法圓滿，需要用愛心把有缺陷的地方補起來。

由於宗教會除了關心疫情，也關心對新興菸品的態度。柯文哲說，衛生局去年已經將電子菸自治條例送進議會審議，還沒通過之前，市府還是可以發布行政命令，所以目前有台北市政府各機關、學校禁新興菸品的實施要點，先把青少年保護住。