新北萬金地區杜鵑花盛開 主要道路、公園等遍植10萬株
新北市府推動萬金杜鵑鄉計畫，在北海岸的萬里與金山廣植各式品種的杜鵑，全台有8成杜鵑花苗都來自萬金地區，目前3月春暖花開時節，杜鵑已陸續綻放，金山區杜鵑的品種多達300多種，除六股平原上的苗圃區，還有杜鵑公園以及台二線旁都已有很多杜鵑盛開。
新北市政府農業局表示，市府108年起推動「萬金杜鵑鄉」計畫，在萬金地區公園綠地及重要道路沿線廣植10萬株各式杜鵑，並搭配在地地景及苗圃等置入萬金杜鵑品牌意象加強推廣，民眾不只看杜鵑，還有互動式彩繪可拍。
金山區長廖武輝說，新北市府推動萬金杜鵑鄉計畫，在北海岸的萬里與金山廣植各式品種的杜鵑，目前很多都盛開了，在台二線金山路邊就可以見到各種顏色的杜鵑，清水溪畔的紅磚老屋的杜鵑彩繪，民眾可以和牆面彩繪互動拍照，有不少網紅都來拍照。
農業局長李玟表示，杜鵑常見於公園綠地及路旁綠帶，是極受歡迎的灌木，而萬金地區是臺灣質、量最好的杜鵑花產地，不但在地的花農技藝超群，此地更是全台最大的杜鵑花苗產地，年產量約600萬株，全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆由此供應，產值逾1億元，目前育有高達約300種杜鵑品系。
市府已在萬金地區的杜鵑公園、主要道路沿線如台2線、北28、北28-1鄉道等處種植10萬株各式杜鵑，目前已陸續綻放，預計花期約至3月底，歡迎民眾到萬金來一趟萬金杜鵑之旅。
農業局指出，萬金地區的杜鵑苗圃已有大量杜鵑盛開，其中金山清水農地附近的今之坊苗圃，一旁的老屋磚牆上更特別邀請來自荷蘭的塗鴉藝術家FLEKS操刀，以奔放的對比色彩、高端的噴繪技巧與細膩視覺性的塗鴉技藝，將萬金地區的山與海、以及杜鵑蜜斑意象，老屋旁不起眼的鐵皮工具室大變身，十分有趣。
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