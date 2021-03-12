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賞花賞樂雙重享受！25場饗宴 杜鵑花音樂節登場
台北市杜鵑花季將於3月14日白色情人節浪漫登場，北市觀光傳播局與Live House業者合辦「2021杜鵑花音樂節」Live House巡演今晚搶先開跑，即起到4月4日止，總共安排25場演唱與講座。北市副市長蔡炳坤致詞表示，大安森林公園、仁愛路等地的杜鵑花陸續盛開，歡迎民眾賞花之餘，一起到公館地區欣賞個人、獨立樂團演出，感受文學結合音樂的饗宴。
今年杜鵑花音樂節參與Live House業者，包括THE WALL、PIPE Live Music、海邊的卡夫卡、REVOLVER、台北月見ル君想フ、後台Backstage Café、小地方、Oldie Goodie、EZ5、樂悠悠之口等10家，每家場地容納人數從60人到500人不等，票價由200元至500元間，共安排19場次現場演出，並有4場音樂講座與2場音樂紀錄片放映會。
北市副長蔡炳坤表示，3月杜鵑怒放，歡迎民眾白天賞花、晚上聽音樂。台北市杜鵑花季將於3月14日白色情人節，同時，當晚位在公館水岸廣場的PIPE將舉行音樂紀錄片《絕不鬆開我的拳頭》紀錄片放映會。此外，3月19日還有《蚵子寮漁村紀事》。
觀傳局表示，落實防疫，各表演場次皆採實名制，入場時量體溫、全程戴口罩。
另本次活動獨家贊助商凱擘大寬頻提供2場次免費索票，民眾可至活動粉絲專頁私訊，留下姓名及聯絡資訊，每人限索取2張。
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