新北中和古宅變關懷據點 「福建居」飄蛋捲香

百年古厝「福建居」位於中和區圓通路巷弄內，因久未人居庭院荒煙漫草，碧湖社區理事長邱尾玟號召志工前往整理，並申請成為新北市銀髮俱樂部，今進行揭牌儀式，未來將提供動健康、養生教學、流體畫、芳香療癒等課程，也被地方譽為「六星級銀髮俱樂部」

古色古香的福建居，其三合院有著紅瓦紅牆，是由賢清文教基金會和市議員陳錦錠所無償提供做為碧湖社區發展基地，未來將作為社區銀髮長輩和單親婦女聚會、學習、創業之用。

邱尾玟說，碧湖社區在社會局社區發展育成中心長期的培力下，發展出特色小產業蛋捲，利用低筋麵粉、台糖砂糖、安佳奶油等真材實料，加上提高雞蛋調和比例，製造出原味、黑糖、抹茶、杏仁和香橙等5種口味的蛋捲。

研發蛋捲的吳文彩指出，吃過的人都稱讚比市售蛋捲更香脆可口，微甜而不膩，配上碧湖烘焙的咖啡，可謂人間美味，一盒15條只賣200元，必須預約訂製，所得盈餘充作社區長輩共餐使用。