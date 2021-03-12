快訊

勞動基金弊案 投信經理不認罪：連游迺文的「迺」都寫不出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北中和古宅變關懷據點 「福建居」飄蛋捲香

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
百年古厝「福建居」成為新北市銀髮俱樂部。圖／新北社會局提供
百年古厝「福建居」成為新北市銀髮俱樂部。圖／新北社會局提供

百年古厝「福建居」位於中和區圓通路巷弄內，因久未人居庭院荒煙漫草，碧湖社區理事長邱尾玟號召志工前往整理，並申請成為新北市銀髮俱樂部，今進行揭牌儀式，未來將提供動健康、養生教學、流體畫、芳香療癒等課程，也被地方譽為「六星級銀髮俱樂部」

古色古香的福建居，其三合院有著紅瓦紅牆，是由賢清文教基金會和市議員陳錦錠所無償提供做為碧湖社區發展基地，未來將作為社區銀髮長輩和單親婦女聚會、學習、創業之用。

邱尾玟說，碧湖社區在社會局社區發展育成中心長期的培力下，發展出特色小產業蛋捲，利用低筋麵粉、台糖砂糖、安佳奶油等真材實料，加上提高雞蛋調和比例，製造出原味、黑糖、抹茶、杏仁和香橙等5種口味的蛋捲。

研發蛋捲的吳文彩指出，吃過的人都稱讚比市售蛋捲更香脆可口，微甜而不膩，配上碧湖烘焙的咖啡，可謂人間美味，一盒15條只賣200元，必須預約訂製，所得盈餘充作社區長輩共餐使用。

新北社會局長張錦麗說，碧湖社區發展協會在2016年就在錦昌里市民活動中心辦理銀髮俱樂部3.0，還獲得衛福部社區金點獎，這次遷移到古宅，服務內容增多、課程變豐富。

百年古厝「福建居」成為新北市銀髮俱樂部，碧湖社區發展特色小產業蛋捲。圖／新北社會局提供
百年古厝「福建居」成為新北市銀髮俱樂部，碧湖社區發展特色小產業蛋捲。圖／新北社會局提供

福建

延伸閱讀

捷運發包爭議 新北：樹林線LG11站需先過環差分析

淡水「八號俱樂部」藏賭博電玩 新北警逮35人查扣百萬

挑戰「零距離破案桌」鼓勵基層警破大案 新北警局長有新招

新北藤寮坑溝 卵石打造生態河川

相關新聞

老闆比客人多！2原因讓士林夜市「鬧空城」 業者求轉型

疫情衝擊台灣觀光業，台北市林商圈更面臨超慘關店潮，有網友直擊士林夜市冷清狀況，感嘆「老闆比客人多」。北市市場處處長陳廷輝...

狂！余天在三重親自發鳳梨 準備600顆來千人排隊

新北三重選區立委余天今在服務處發送鳳梨挺農民，不過準備約100箱共600顆鳳梨，卻來了約1000名民眾排隊，余天笑說，他...

新北中和古宅變關懷據點 「福建居」飄蛋捲香

百年古厝「福建居」位於中和區圓通路巷弄內，因久未人居庭院荒煙漫草，碧湖社區理事長邱尾玟號召志工前往整理，並申請成為新北市...

汐止180年濟德宮動工重建 拼2年展新貌

已經有180多年歷史的汐止濟德宮，現有的廟宇因為經過幾次颱風侵襲，結構破損不堪，有安全上的疑慮，所以，在經過幾年的籌備後決定重建，今(12)日上午舉行開工儀式，預計兩年的時間，要重建一座結合傳統古廟與現代化設計的濟德宮。

清明連假將至 北市文山一警方公布富德公墓交管措施

清明連假將至，為疏解掃墓人潮，維護交通順暢，台北市文山一分局警方將針對轄內富德公墓周邊路段進行交通管制，今天公布相關交管...

林口湖南公園改造提升舒適度 公所打造阿勃勒黃金樹廊

新北市林口區湖南公園使用迄今已10年，但部分庭園磚破損，矮牆崩壞，因鄰近的活動中心經常舉辦里民活動及開設多樣化課程，民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。