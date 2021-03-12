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勞動基金弊案 投信經理不認罪：連游迺文的「迺」都寫不出來

瑞芳甕仔潭橋光雕常壞 地方要求穩定發光

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區甕仔潭橋光雕經常故障引發民怨，市議員林裔綺要求新北市養工處須盡快修復。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區甕仔潭橋光雕經常故障引發民怨，市議員林裔綺要求新北市養工處須盡快修復。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區侯硐的甕仔潭橋，是聯繫到侯硐貓村與自行車道重要樑，設立光雕後，是當地的交通觀光亮點，但因多雨的氣候，經常性故障引發民怨，今(12)日新北市議員林裔綺會勘，要求新北市養工處須盡快修復，還給民眾穩定發光的夜間景緻。

弓橋里長潘政信表示，七年前里辦公室建議市府在橋上施作光雕，成為侯硐地區第一個光雕橋，設立以後，居民夜間散步心曠神怡，但因為侯硐多雨的氣候，燈光施作與維修技術上也有待改善的地方，近年來里辦公室經常接獲民眾投訴說光雕故障，甚至一年反應了七八次，大家都擔心故障率過高，怕無法發揮應有的景觀效果。

新北市議員林裔綺表示，甕仔潭橋本身屬於舊式橋樑，整個管線都是外露的狀況，加上多雨氣候的水氣滲入，容易影響短路發生，因為新北市總共有42座光雕橋梁，光瑞芳區就有6座，但維修總經費僅1600萬，也因此瑞芳區公所能養護的經費遠遠不足，今天養工處橋隧科也允諾，瑞芳的甕仔潭橋與新柑橋，都會在四月份爭取到經費，優先處理光雕修繕，到時將還給居民、遊客優美的夜間景緻。

瑞芳

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