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新店在地舞團拍MV 街舞尬出新創意

觀天下 / 記者張芳琪/新店報導
新店在地AK舞蹈團拍攝MV，在鏡頭拍攝下，帶領大家看見新店安坑的美。 圖／大新店有線電視提供
新店在地AK舞蹈團拍攝MV，在鏡頭拍攝下，帶領大家看見新店安坑的美。 圖／大新店有線電視提供

「既然要跳舞，我們希望能讓更多人知道安坑這個地方…」，一個這樣單純的想法，AK舞蹈團Hip Hop街舞團員班的孩子，從寒假期間開始，在職業街舞團-劉恩佑老師的指導下，不斷排練著舞蹈，要用活力十足的街舞拍攝MV，在鏡頭拍攝下，帶領大家看見新店安坑的美。

這次的MV街舞選定了「新店陽光運動公園」以及「新店安坑潤濟宮」作為拍攝場景，分別以兩種不同風格的舞曲展現。在陽光運動公園中，採用活潑輕快的曲子，Hip Hop團員班的孩子，活潑有勁的舞蹈，伴隨著招牌陽光橋的畫面，讓人不由自主跟著節奏，歡快的打著節拍，享受滿滿的蓬勃朝氣。

轉換畫面來到位於安坑二城的潤濟宮，在百年大廟前的廣場，以「台式嘻哈舞曲」展現傳統文化特有的韻味，孩子的舞風切換為酷味有型、帥氣十足，在潤濟宮前暢快跳著街舞，誰都沒想到傳統廟宇和前衛街舞，能夠如此融合。

AK舞蹈團創辦人張慧萍老師表示，AK舞蹈團成立於新店安坑地區，創團初衷就是帶領新店及安坑地區孩子們勇敢自信跳出生命的光彩。大多數舞團的孩子也都來自安坑，藉由街舞MV的拍攝，結合安坑地區景點，可以讓更多人認識安坑這個好所在。

擔任舞團顧問的新北市議員劉哲彰看完MV後，深深被感動，他表示能把流行街舞和地方文化融合，是個很棒的想法，不但可以推廣街舞，更以此宣傳安坑地區，期盼每位學街舞的孩子，持續保有對舞蹈的熱忱，有朝一日站上國際舞台。

街舞 舞團

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