捷運發包爭議 新北：樹林線LG11站需先過環差分析

民眾今天陳情指出，新北捷運樹林線CQ880區段標發包，噪音將影響學校民宅，公園樹木被迫遷移。新北市府捷運局說，發包是配合工程進度，LG11站需先通過環差分析才能動工。

土城國小周邊鄰宅，綠黨、台灣蠻野心足生態協會等多個團體，今天下午到新北市府陳情，抗議台北市府捷運工程局違反行政程序，尚未通過環境影響評估就強行發包台北捷運萬大樹林線的LG11站（位於板南線土城站周邊）標案。

土城國小家長也是鄰近住戶鄭淑華說，萬大線設計顧問公司的噪音分析報告說，金城公園民宅離軌道13公尺，但其實是4公尺。離土城國小學校教室也只有10.4公尺，軌道甚至就在操場圍牆上方，列車每天營運440班次，小孩在學校受到噪音折磨，將影響學習效果與健康。

金城公園綠地保留自救會成員黃志銘表示，捷運萬大線LG11站「環差報告」仍在環保署等候補件再審，於內政部的變更土城都市計畫也暫緩審議，台北市府捷運局卻公告招標，將在4月開標。逕自將軌道變更原路線成為彎線設計，將破壞金城公園與土城國小。

台北市府捷運工程局土木建築設計處課長黃怡超、新北市府捷運工程局綜合規劃科長梁俐霜，代表出面接受陳情。黃怡超說，2月9日對CQ880區段標（由LG09站至LG13站）發包，除LG11站還須等待環保署審議結果外，其餘未涉及環差分析報告的車站與路線段，為配合工程時程與進度，仍可先徵求廠商後先施工。

新北市府捷運局表示，目前興建主管機關為台北市政府，全線工程已完成細部設計，其中LG11站原於綜合規劃階段設置於板南線土城站正上方，經評估原方案門型高架站體基礎，與地下結構衝突涉及營運安全，並衝擊視覺景觀、須增加使用私人土地。

因此，調整設計將站體及出入口改採高架單柱型式，微調設置於金城公園及鄰近停車場用地，解決結構及營運安全問題。

針對學校、民宅之噪音影響，及樹木遷移疑慮，台北市捷運局表示，採取更嚴格的陸上運輸系統噪音管制標準設置雙弧型隔音牆，且接近車站時列車速度已降低、噪音量較小，會在該路段軌道布設浮動式道床降低振動。

至於土城國小及金城公園植栽移植，台北市府捷運局將確保植栽移植後的存活率。未來公園復舊工程將種植約127株原生物種喬木，並結合當地民意及新北市府意見整體規劃。