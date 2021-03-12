歡慶植樹節 坪林水岸種穗花棋盤腳樹苗

慶祝312植樹節，坪林區公所今(12)日邀請民意代表與地方人士，共同參與植樹活動，在親水廣場水岸長廊周邊栽種60株穗花棋盤腳樹苗，穗花棋盤腳原名水茄苳，黃昏時開花，宛如夏夜煙火般，美不勝收，希望能吸引更多民眾前來遊憩。

坪林區長周慶珍指出，這次栽種的穗花棋盤腳樹苗，是由新北市中和區蔡英舜先生所捐贈。穗花棋盤腳原名水茄苳，是台灣獨有的原生海濱植物，因為果實就像是棋盤桌腳而得名，花期在夏季，而且通常在黃昏時開花，清晨就凋落，而夜晚盛開時，宛如夏夜煙火般，美不勝收。

蔡英舜先生表示，幾年前在中和區公所看見穗花棋盤腳開花的美景後，就開始育苗工作，一開始相當不順利，因此花了整整三年時間才成功，很高興小樹苗能夠在坪林落腳，更希望未來能夠在開枝散葉。