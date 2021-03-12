路面傾斜人行道窄 汐止仁愛路盼整合改善

汐止區仁愛路的路面中間高起往兩側傾斜，另外，人行道也太窄影響行人通行，因靠近忠孝東路口目前有建案即將完工，要回恢復週邊的道路等公有設施，所以，今(12)日市議員廖先翔會勘，盼公部門與建商將整段仁愛路的路面、人行道等設施，都一併整合改善。

新昌里長林碧霞說，現在就是仁愛路高低不平，還有水溝實在太窄，有時候下大雨經常排水不及，真的很困擾，所以，希望能夠改善路面也將現有兩側的水溝加大。

市議員廖先翔表示，在仁愛路從忠孝東路到涵洞口，人行道淨寬是非常不足的，包括路面都是非常的斜，車子在走都是斜的，不是一個正常的道路設計，那目前在靠近忠孝東路口有一個建案已經在收尾當中，我們的法令有規定建築工程收尾之前必須把道路跟附屬設施人行道重新整修，重新鋪設才會發給使用執照，想說是不是趁這次的機會，整合改善。

廖先翔指出，因為建設公司本來就是要花一些錢將環境整理，如果整理後還是原本樣子的話意義不是很大，所以，是不是公家單位跟政府配合，建商負責他們的部分，公家負責公家機關的部分，希望從忠孝東路到新台五路橋下涵洞這一段的附屬設施一併整合重新施作也重鋪道路，讓民眾有更好的行車跟行走空間。

市議員廖先翔說，只是建設公司有工程上領取使用執照的時間上壓力，看是不是後續用代金或是法院提存的方式，先估好他們負責的人行道跟路面需要多少錢，由他們先墊一筆錢出來，公家單位就發使用執照給他們，後續公家單位再一次發包把這一段的仁愛路一併改善施作。