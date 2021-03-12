汐止180年濟德宮動工重建 拼2年展新貌

已經有180多年歷史的汐止濟德宮，現有的廟宇因為經過幾次颱風侵襲，結構破損不堪，有安全上的疑慮，所以，在經過幾年的籌備後決定重建，今(12)日上午舉行開工儀式，預計兩年的時間，要重建一座結合傳統古廟與現代化設計的濟德宮。

濟德宮主委許仲宸表示，今天是開工儀式，最慢在4月份進行拆除跟開挖的部分，到時候施工會對週邊還有老街交通會造成不方便、打擾到住戶們，在此感到抱歉，也請大家多多包涵，也希望工程能夠順順利利，在兩年至三年工程能夠完工，我們會以現代化的建築、結合傳統廟宇呈現，也請大家期待我們會以現代化的媽祖心靈殿堂與大家見面。

市議員張錦豪指出，濟德宮已經有180年歷史了，是地方重要信仰中心，通靈少女也在這裡拍攝，今天開工典禮後要開始重建，新廟的蓋法就是會從基隆河往市區的方向蓋，呈現新風貌。

汐止區副區長林明玲說，濟德宮是汐止重要的信仰中心，從小陪著我們長大的媽祖廟，那重建後未來將有新風貌，期待成為汐止地方文化的新亮點。