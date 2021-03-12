會計系畢業 她搖身成為Cosplay服裝製作師
「Cheery手作」工作室的陳右育會計系畢業，曾在餐飲業擔任服務員，但她喜好Cosplay甚至自行手作服裝，於是她投入女裝縫紉師培訓班，結訓後與友人合夥創立工作室，除了接案製作服飾外，也有場景供棚拍，已是Cosplay圈相繼前往的聖地。
Cheery手作工作室位於樹林火車站前站的巷弄內，走進工作室能見筆記型電腦、設計圖稿、測量尺規、熨斗、裁縫機等工具，室內陳列不少服裝與包包等作品，新北勞工局長陳瑞嘉等人今前往體驗手作。
36歲的陳右育說，文化會計系畢業後做過其他工作，但大學期間對於服裝設計有濃厚興趣，但她一直都是自學模式，未接受任何專業的指導，也不可能受僱於業界，因此在網路上發現新北職訓中心有女裝縫紉師培訓班。
陳右育表示，培訓期間就成立工作室，結訓後又參加進階版的「服裝設計製作班」，並考取女裝丙級、女裝乙級2張技術士證照，因為自己不是科班出生，想透過證照證明自己的實力，未來還會再挑戰甲級證照。
「能夠把興趣跟工作結合是很多人夢想的事，但是需要在兩者之間取得平衡」陳右育指出，有時候興趣變成工作也會很累，找得到平衡點且做得開心較重要，不會因為工作不順心厭煩，會想要更好。
工作室除了手作外，還提供棚拍場地，除了能在吧台扮演調酒師，也能在爬滿藤蔓的花園悠閒地盪鞦韆，或是坐在公主椅擺pose，成為Cosplay圈爭相前往留影的聖地。
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