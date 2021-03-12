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清明連假將至 北市文山一警方公布富德公墓交管措施

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
台北市文山一分局警方將針對轄內富德公墓周邊路段進行交通管制。記者李隆揆／翻攝
台北市文山一分局警方將針對轄內富德公墓周邊路段進行交通管制。記者李隆揆／翻攝

清明連假將至，為疏解掃墓人潮，維護交通順暢，台北市文山一分局警方將針對轄內富德公墓周邊路段進行交通管制，今天公布相關交管措施。

警方表示，3月20、21、27、28日及4月2日至5日，每天上午5時30分至下午5時，文山區富德公墓管制各種車輛進入，僅准機車、掃墓公車及持通行證車輛通行，民眾若要前往掃墓，應搭乘捷運文湖線及公車至捷運動物園站2號出口，或到萬福橋東側（木柵機場停車場出口），搭乘掃墓接駁公車。

3月13、14日上午8時至中午12時，富德公墓靈骨樓前三岔口（復育公園前入口處）、復育公園景觀小湖出口處、復育公園內停車場與車道交岔路口，將派員警、義交加強周邊交通疏導。

警方呼籲，民眾若要掃墓，或到木柵動物園及貓空山區遊憩，建議搭乘捷運、公車等大眾運輸工具，以免交通壅塞，除可收聽警察廣播電台掌握路況，也應遵守員警及義交指揮、疏導，以維護交通安全與順暢。

台北市文山一分局警方將針對轄內富德公墓周邊路段進行交通管制。記者李隆揆／翻攝
台北市文山一分局警方將針對轄內富德公墓周邊路段進行交通管制。記者李隆揆／翻攝

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