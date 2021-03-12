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士林夜市閒置店面多 北市府已規劃改善措施

中央社 / 台北12日電

網友發現士林夜市商圈出租店面多。台北市市場處今天說，士林夜市確實出現多處閒置店面，可能受疫情影響導致觀光客變少及店面租金未調降等因素，已規劃納管攤販等改善措施。

有網友在臉書Facebook公開社團提到，逛士林夜市時，發現人潮變少、出租店面多等情形。北市府市場處長陳庭輝今天接受媒體電訪時說，近期赴士林夜市查核攤販時，確實發現夜市內有多處閒置店面。

陳庭輝表示，像文林路及大東路附近約1/3店面是張貼出租，士林夜市出現多處閒置店面已有一段時間，可能是因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，導致沒觀光客外，店面租金未調降也是其中原因。

他說，市場處和商業處已提出協助改善措施，例如委託當地房仲業者與房東討論租金，盼可勸導房東降租，若不降租，除沒收入外，也可能間接影響商圈發展。

陳庭輝指出，士林夜市曾發生攤販亂標價格情形，影響商圈形象，已規劃攤販納管計畫，要求攤販採實際登記制、發放識別證、提供乾淨食品、標示價格等作法，後續擬發放統一款式制服。

他說，士林夜市攤販集中大東路、基河路等處，目前規劃採現地納管及控管攤販數量，且會要求加入納管計畫的攤販成立自主管理組織，配合協助打掃週邊環境等要求。

陳庭輝表示，士林夜市出現多處閒置店面出租及逛街人潮變少等情況，市場處等單位後續會盡力協助商圈，盼讓士林夜市恢復榮景。

夜市 疫情

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