林口湖南公園改造提升舒適度 公所打造阿勃勒黃金樹廊

新北市林口區湖南公園使用迄今已10年，但部分庭園磚破損，矮牆崩壞，因鄰近的活動中心經常舉辦里民活動及開設多樣化課程，民眾多會來公園休憩，為提供更良好的休憩空間，新北市議員蔡淑君及林口區公所爭取經費改善公園，工程近日完工，提升環境舒適度。

蔡淑君表示，湖南里為全國第一大里，截至今年1月統計，已達2萬7004人，湖南活動中心經常性舉辦里民活動及開設多樣化課程，吸引民眾時常造訪，緊鄰的公園迄今已開闢10年，部分庭園磚破損，矮牆崩壞，影響活動民眾安全，於是她協調區公所與市府景觀處等單位，改善活動中心旁公園環境，提升整體環境友善性。

林口區長藍品畯說明，湖南公園位於新北市林口區民權路165 號，面積約2039.89平方公尺，由公所進行花圃開闢及矮牆、步道改善，增設體健設施如單槓、滑步機、三人扭腰器、大轉輪，以及溜滑梯、搖搖馬等兒童遊戲設施，大、小朋友皆適宜使用，另外搭配市府景觀處協助種植阿勃勒、桂花、仙丹及紫嬌等植栽，種類多樣，開花時色彩繽紛，亦可形成自然景觀路障，同時兼具美觀及實用性。

今天是植樹節，林口區公所在公園內新植11株阿勃勒，以及8000株灌木，帶來一片綠意，未來夏季開花將如同黃金雨般，除了提供遮蔭功能外，還可作為觀賞景點。