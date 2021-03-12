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林口湖南公園改造提升舒適度 公所打造阿勃勒黃金樹廊

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
全國最大里湖南里內的湖南活動中心，經常性舉辦活動，吸引居民時常造訪。圖／林口區公所提供
全國最大里湖南里內的湖南活動中心，經常性舉辦活動，吸引居民時常造訪。圖／林口區公所提供

新北市林口區湖南公園使用迄今已10年，但部分庭園磚破損，矮牆崩壞，因鄰近的活動中心經常舉辦里民活動及開設多樣化課程，民眾多會來公園休憩，為提供更良好的休憩空間，新北市議員蔡淑君及林口區公所爭取經費改善公園，工程近日完工，提升環境舒適度。

蔡淑君表示，湖南里為全國第一大里，截至今年1月統計，已達2萬7004人，湖南活動中心經常性舉辦里民活動及開設多樣化課程，吸引民眾時常造訪，緊鄰的公園迄今已開闢10年，部分庭園磚破損，矮牆崩壞，影響活動民眾安全，於是她協調區公所與市府景觀處等單位，改善活動中心旁公園環境，提升整體環境友善性。

林口區長藍品畯說明，湖南公園位於新北市林口區民權路165 號，面積約2039.89平方公尺，由公所進行花圃開闢及矮牆、步道改善，增設體健設施如單槓、滑步機、三人扭腰器、大轉輪，以及溜滑梯、搖搖馬等兒童遊戲設施，大、小朋友皆適宜使用，另外搭配市府景觀處協助種植阿勃勒、桂花、仙丹及紫嬌等植栽，種類多樣，開花時色彩繽紛，亦可形成自然景觀路障，同時兼具美觀及實用性。

今天是植樹節，林口區公所在公園內新植11株阿勃勒，以及8000株灌木，帶來一片綠意，未來夏季開花將如同黃金雨般，除了提供遮蔭功能外，還可作為觀賞景點。

湖南里長黃清龍指出，湖南活動中心是里內唯一的活動中心，活動中心及公園使用率極高，感謝議員用心，也謝謝市府和公所通力合作，讓公園不只安全，更增加許多設施提供里民使用，讓公園煥然一新，提供里民從事休閒運動方便的場所。里長也號召里內環保志工進行認養維護，並呼籲民眾共同愛惜並維護環境。

林口區湖南公園近日改造完成，開闢花圃及改善矮牆與步道。圖／林口區公所提供
林口區湖南公園近日改造完成，開闢花圃及改善矮牆與步道。圖／林口區公所提供

林口 阿勃勒

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