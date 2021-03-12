老闆比客人多！2原因讓士林夜市「鬧空城」 業者求轉型

疫情衝擊台灣觀光業，台北市林商圈更面臨超慘關店潮，有網友直擊士林夜市冷清狀況，感嘆「老闆比客人多」。北市市場處處長陳廷輝點出兩大主因，除了租金昂貴，就是攤販坑殺遊客的狀況頻傳；士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山說，多數房東把房租降了3成到5成，攤商積極轉型迎合年輕族群，假日其實也都有人潮，就盼恢復以往榮景。

士林夜市過去是國際觀光客必訪景點，這兩年受到疫情影響，人潮已不復見。有網友分享士林夜市現況，整個走道空蕩蕩，出現「老闆比客人多」的現象，不少網友也說「感覺快熄燈了」、「注定沒落的，東西超貴」，也有網友批評地下美食街空氣差，不願意光顧。

陳庭輝表示，由於夜市的人數沒有辦法統計，市場處沒有相關數據，但坦言士林夜市是狀況最糟的，因為當地租金昂貴，房東調降的意願不高，他還舉例某運動用品店一個月租金就高達40萬，店家自然難以經營；其次就是過去攤販坑殺外國觀光客的事件層出不窮，破壞士林夜市名聲，像是水果攤賣高價水果的新聞時不時就會登上新聞版面，國人對士林夜市的印象愈來愈差，遊客敬而遠之。

陳庭輝說，北市府推出各項因應措施，大東路、文林路攤販改造計畫，攤販納管落實實名制，標籤價格清楚透明，未來邊境開放後，會再觀察人潮狀況，若坑殺遊客的情形沒有改善，會配合警方天天稽查。

商業處長高振源表示，去年起在士林夜市打造特色街區，辦理深度小旅行，邀請文史達人帶遊客導覽，透過網紅行銷，希望提升商圈景氣。

至於租金部分，蘇文山說，現在士林夜市空店面多，有些閒置了1年以上仍租不出去，房租因此降了3成到5成，房東不再堅持高房租，加上疫情比較樂觀，現在人潮逐漸回流，其實例假日的人流也都會塞滿士林夜市。

蘇文山分析，士林夜市周遭有10幾所國高中、大學，學生人數就有10萬人以上，也會在附近消費，士林夜市的商家攤販應該要積極轉型，營業品項迎合年輕族群，畢竟每年都有人畢業和報到，學生人數穩定，就盼能讓士林夜市恢復過往榮景。