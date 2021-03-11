旅館業控北市府圖利廠商 觀傳局：非事實

北市旅館業者今天表示，北市安心旅遊補助撥款慢且審查費比別縣市高，質疑觀傳局圖利特定廠商。觀傳局回應，公會指控非事實，審查費依市場行情訂定，一件35元應為合理價格。

台北市旅館商業同業公會理事長韋建華今天率領公會成員與艾特文旅、恩典驛站、沃客商旅、香城集團、文舺行旅等旅館業者舉行記者會，抗議北市府安心旅遊補助撥款緩慢且審查費較外縣市高。

韋建華說，台北市觀傳局找來安貞會計師事務所審查安心旅遊補助申請，不僅去年7月1日的補助款直到今年2月9日才拿到，審查費一件還要新台幣35元，相較花蓮縣一件12元、台中市一件18.5元，實在是又貴又慢。

韋建華進一步指出，台北市總共有33.4萬件補助申請，審查費一件超過20元的價差就浪費台北市近700萬元公帑，質疑觀傳局圖利特定廠商，局長劉奕霆應負起政治責任下台。

觀傳局對此表示，安心旅遊補助的審查費用是考量審查成本、市場行情訂定底價，審查內容包含旅客身分證、發票憑證及單據、比對旅館合法房間數及床位數等，協助旅宿業者處理問題案件並確保審查結果正確，其他縣市委外工作項目、計價方式與北市不全然相同，因此審查費用為35元應為合理價格。

觀傳局說，公會稱觀傳局圖利特定廠商一事並非事實，北市府自武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情開始就規劃各種行銷及補助方案，希望與業者攜手共度難關，盼公會勿再混淆視聽，曲解北市府振興觀光的美意。