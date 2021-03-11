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淡北道路繼續卡 工程會主委自爆交通部沒計畫

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
淡北道路至今預算卡關中央，工程會主委吳澤成又爆出過去交通部根本沒計畫。圖／新北市工務局提供
淡北道路至今預算卡關中央，工程會主委吳澤成又爆出過去交通部根本沒計畫。圖／新北市工務局提供

橫跨新北、台北兩市的淡北道路至今因30億預算卡關中央還無法動工，立委洪孟楷今日質詢行政院工程會主委吳澤成時，詢問是否能加速通關，但吳澤成卻先是透露朝向拓寬台2線研議，又爆出過去交通部沒有整體計畫，已責成交通部要統籌，預計5月提出規畫。

洪孟楷認為，2006年蘇貞昌就已裁示要蓋淡北道路，但因環評未過才會拖延，既然現在二階環評通過，雙北皆希望能蓋，詢問交通部長林佳龍也說支持，為何不拍板通過預算。

吳澤成回應，台2線竹圍到紅樹林這段壅塞問題已存在多年，雖然現在通過環評沒錯，但台北有很多市民來陳情，歷屆交通局長也有提出問題。

其中吳澤成指出民眾陳情中，包含為何台2線從1982年都市計畫開始到現在都沒有拓寬計畫，洪孟楷針對這點提出是否要用拓寬台2線取代淡北道路興建，吳澤成回覆會請交通部研議。

質詢過程中吳澤成自爆過去十幾年來交通部都沒有對淡北道路有整體計畫，這次他要求交通部統籌，預計5月要提出規畫。

新北市工務局長詹榮鋒表示，台2線拓寬方案2009年曾被討論過，但工程經費可能超過150億，即被立院附帶決議否決。

詹榮鋒說，淡北道路可為雙向增加各2個線道，地方已經爭取20幾年，且相比下來是最符合經濟效益的道路，盼中央盡速核撥經費，讓淡北道路順利開工。

吳澤成 洪孟楷

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