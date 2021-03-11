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北市現有20個慈悲關懷社區 推動行政區增1至3個

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
蔡炳坤表示，目前北市已有20個慈悲關懷社區，未來希望每個行政區能有1至3個關懷社區。記者潘才鉉／攝影
蔡炳坤表示，目前北市已有20個慈悲關懷社區，未來希望每個行政區能有1至3個關懷社區。記者潘才鉉／攝影

北市恆安社區慈悲關懷協會今成立，並舉行揭牌儀式，台北市副市長蔡炳坤、衛生局長黃世傑、林森中醫昆明院區院長許中華等出席。蔡炳坤表示，目前北市已有20個慈悲關懷社區，未來希望每個行政區能有1至3個關懷社區。

聯合醫院自107年起就開始走入社區推動慈悲關懷社區理念，目前在北市已經有20個慈悲關懷社區，而恆安社區慈悲關懷協會是台北市第2個以慈悲關懷為服務宗旨的協會。

蔡炳坤表示，恆安里雖然是108年12月24日才成立據點服務，但透過社區連結與整合，成立了恆安社區慈悲關懷協會，希望讓長者都可以得到最貼切醫療照顧，並非是前往醫院求診，實踐醫到宅。

黃世傑局長表示，林森中醫昆明院區長期與恆安里合作辦理各項公共衛生業務及預防保健業務外，尤其中西醫整合的照顧頗具特色，也充分發揮社區醫院的角色，落實社區健建康照護及守護市民健康的任務。

至於未來增設的規畫？蔡炳坤表示，目前北市12行政區每個行政區都有1個慈悲關懷社區，未來配合在地人口結構增設，希望每個行政區能有1至3個關懷社區，例如，中山區、萬華區老年人口多各有3個，「哪裡有需要就往哪裡去，重要的是要有熱誠的里長與區長協助。」

北市 衛生局 中醫

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