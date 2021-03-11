快訊

鳳梨酥「遭棄單1000盒」降價求售！微熱山丘回應了

萬金杜鵑鄉 三月賞花泡湯老屋拍美照

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山、萬里地區可以說隨處都可以見到杜鵑花的蹤跡，磺清橋、清水溪畔，還有紅磚古厝繪製杜鵑的互動式彩繪。 圖／紅樹林有線電視提供
金山、萬里地區可以說隨處都可以見到杜鵑花的蹤跡，磺清橋、清水溪畔，還有紅磚古厝繪製杜鵑的互動式彩繪。 圖／紅樹林有線電視提供

三月杜鵑開，新北市府推動萬金杜鵑鄉計畫，現在金山、萬里地區可以說隨處都可以見到杜鵑花的蹤跡，磺清橋、清水溪畔，還有紅磚古厝繪製杜鵑的互動式彩繪，成為民眾拍照留念的新景點，而賞花的沿途還有溫泉可以暖身，為賞花增添趣味性也豐富了觀光遊程內容。

金山區長廖武輝指出，新北市府推動萬金杜鵑鄉計畫，在北海岸的萬里與金山廣植各式品種的杜鵑，時序進入三月春暖花開，在台二線金山路邊，就可以見到夾道綻放的各色杜鵑，還有近來市府規劃的清水溪畔的紅磚老屋的杜鵑彩繪，讓賞杜鵑還可以與牆面彩繪互動拍照，為賞花觀光增添更多趣味性。

金山地區苗圃產業興盛，其中杜鵑苗品質更是相當出名，全台灣各地的杜鵑多數都是由金山孕育，再到各地落地生根，而光是金山區杜鵑的品種就多達三百種，若是想要一睹杜鵑綻放的魅力，除了六股平原上的苗圃區，還有杜鵑公園以及台二線旁都有杜鵑盛開的蹤跡。

金山區長廖武輝說，還有磺清橋、清水溪畔的苗圃，也可以發現杜鵑花綻放，此外紅磚古厝的互動式彩繪，更是吸引愛拍美照的民眾取景留念，在乍暖還寒時節也要來推薦，來到金山區可不止賞花拍美照，還可以泡湯暖身，豐富賞花的旅遊行程。

杜鵑 金山

延伸閱讀

兒童月金山六藝劇團連續4周演黃金傳奇 看戲集點換禮物

台北／杜鵑花季 百花齊開的大安森林公園、中正紀念堂

老人共餐挺在地青年 「創生便當」滿滿金山味

古早味的三角鹹湯圓 金山長輩愛吃自己包

相關新聞

淡北道路繼續卡 工程會主委自爆交通部沒計畫

橫跨新北、台北兩市的淡北道路至今因30億預算卡關中央還無法動工，立委洪孟楷今日質詢行政院工程會主委吳澤成時，詢問是否能加...

美魔女議員在東區遭外國型男強拉客推銷 北市將蒐證

于美人昨在臉書發文揭東區「強拉客推銷」亂象，有美魔女議員女稱的國民黨台北市議員秦慧珠今也在臉書指出，看到于美人指出台北東...

汐止高速公路橋下活化 規劃特色共融公園

汐止林森市場位在高速公路橋底下，停車場後半段的橋下空間，規劃了里民休憩空間，不過，只有一座罐頭式遊具及籃球場，實在可惜，所以，地方一直建議能夠多元利用，今(11)日市議員周雅玲會勘，希望能夠朝有特色的共融公園規劃。

新北新巴士再推5線轉型 汐止里長盼服務提升

新北市新巴士在汐止區，在去年推六條路線轉型，改為民營收費後，今年打算再推5個路線轉型，今(5)日在區公所舉辦協調會，不過，針對轉型的公車，收費後服務品質反而不好，里長認為應該先檢討服務改善後，再推第二階段轉型。

平溪托老中心旁設公園 讓長者運動休憩

平溪區十分里托老中心旁的台鐵宿舍，因年久失修影響安全而拆除，並交由區公所做管理，新北市議員林裔綺今(11)日辦理會勘，討論土地鋪平及綠美化的規劃，希望提供老人家種可食地景、散步的小公園。

萬金杜鵑鄉 三月賞花泡湯老屋拍美照

三月杜鵑開，新北市府推動萬金杜鵑鄉計畫，現在金山、萬里地區可以說隨處都可以見到杜鵑花的蹤跡，磺清橋、清水溪畔，還有紅磚古厝繪製杜鵑的互動式彩繪，成為民眾拍照留念的新景點，而賞花的沿途還有溫泉可以暖身，為賞花增添趣味性也豐富了觀光遊程內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。