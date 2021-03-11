萬金杜鵑鄉 三月賞花泡湯老屋拍美照

三月杜鵑開，新北市府推動萬金杜鵑鄉計畫，現在金山、萬里地區可以說隨處都可以見到杜鵑花的蹤跡，磺清橋、清水溪畔，還有紅磚古厝繪製杜鵑的互動式彩繪，成為民眾拍照留念的新景點，而賞花的沿途還有溫泉可以暖身，為賞花增添趣味性也豐富了觀光遊程內容。

金山區長廖武輝指出，新北市府推動萬金杜鵑鄉計畫，在北海岸的萬里與金山廣植各式品種的杜鵑，時序進入三月春暖花開，在台二線金山路邊，就可以見到夾道綻放的各色杜鵑，還有近來市府規劃的清水溪畔的紅磚老屋的杜鵑彩繪，讓賞杜鵑還可以與牆面彩繪互動拍照，為賞花觀光增添更多趣味性。

金山地區苗圃產業興盛，其中杜鵑苗品質更是相當出名，全台灣各地的杜鵑多數都是由金山孕育，再到各地落地生根，而光是金山區杜鵑的品種就多達三百種，若是想要一睹杜鵑綻放的魅力，除了六股平原上的苗圃區，還有杜鵑公園以及台二線旁都有杜鵑盛開的蹤跡。

金山區長廖武輝說，還有磺清橋、清水溪畔的苗圃，也可以發現杜鵑花綻放，此外紅磚古厝的互動式彩繪，更是吸引愛拍美照的民眾取景留念，在乍暖還寒時節也要來推薦，來到金山區可不止賞花拍美照，還可以泡湯暖身，豐富賞花的旅遊行程。