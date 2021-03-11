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新北童樂節3月27日開跑！168項活動讓孩童玩到翻

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
「2021新北童樂節」除了邀請兒童節目主持人香蕉哥哥（右三），4月1日至5日將在大都會公園舉辦全國最大親子障礙路跑活動。記者江婉儀／攝影
「2021新北童樂節」除了邀請兒童節目主持人香蕉哥哥（右三），4月1日至5日將在大都會公園舉辦全國最大親子障礙路跑活動。記者江婉儀／攝影

「2021新北童樂節」將從3月27日起舉辦系列活動，新北市教育局表示，去年受到疫情影響活動縮小辦理，今年以「友福童享」為主軸，除了邀請兒童節目主持人香蕉哥哥（林掄元）、卡通玩偶明星，4月1日至5日將在大都會公園舉辦全國最大親子障礙路跑活動，讓新北兒童過不一樣的兒童節。

教育局長張明文表示，2021新北童樂節將規劃多元系列活動，從3月27日至4月底，包含各校辦理的上下課大翻轉、創意闖關、才藝表演或玩具交換等活動，總計舉辦168項場館體驗活動，此外，將結合企業辦理大型主題樂園活動，邀請全國家長在兒童月陪著孩子來新北悠遊同樂。

另外，4月1日至5日將在新北大都會公園舉行「大型兒童主題樂園暨野餐會」，首次辦理全國最大親子障礙路跑活動，總長約3公里，每500公尺就會有一座大型的充氣設施，參賽者必須穿過這6個關卡才能抵達終點。

教育局表示，其他精采活動包括燦爛煙火晚會、卡通明星舞台表演、100個攤位創意DIY、街頭藝人、親子教育、美食等攤位、親子野餐活動、行動故事館等活動，歡迎親子一起來新北，體驗大都會公園「熊猴森樂園」與新北童樂節活動。

為了讓新北童樂節系列活動增色，今年贊助企業奕瑪國際行銷股份有限公司、益國冷凍有限公司也提供精緻巧克力等禮品，為幸福童年指數升溫加碼。教育局表示，感謝各校及各局處一起絞盡腦汁為孩子辦理歡樂又有教育意義的活動，相關系列活動可上「新北童樂節」臉書粉絲專頁查詢。

「2021新北童樂節」將從3月27日起舉辦系列活動。記者江婉儀／攝影
「2021新北童樂節」將從3月27日起舉辦系列活動。記者江婉儀／攝影

親子教育 教育局

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