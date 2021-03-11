新北童樂節3月27日開跑！168項活動讓孩童玩到翻

「2021新北童樂節」將從3月27日起舉辦系列活動，新北市教育局表示，去年受到疫情影響活動縮小辦理，今年以「友福童享」為主軸，除了邀請兒童節目主持人香蕉哥哥（林掄元）、卡通玩偶明星，4月1日至5日將在大都會公園舉辦全國最大親子障礙路跑活動，讓新北兒童過不一樣的兒童節。

教育局長張明文表示，2021新北童樂節將規劃多元系列活動，從3月27日至4月底，包含各校辦理的上下課大翻轉、創意闖關、才藝表演或玩具交換等活動，總計舉辦168項場館體驗活動，此外，將結合企業辦理大型主題樂園活動，邀請全國家長在兒童月陪著孩子來新北悠遊同樂。

另外，4月1日至5日將在新北大都會公園舉行「大型兒童主題樂園暨野餐會」，首次辦理全國最大親子障礙路跑活動，總長約3公里，每500公尺就會有一座大型的充氣設施，參賽者必須穿過這6個關卡才能抵達終點。

教育局表示，其他精采活動包括燦爛煙火晚會、卡通明星舞台表演、100個攤位創意DIY、街頭藝人、親子教育、美食等攤位、親子野餐活動、行動故事館等活動，歡迎親子一起來新北，體驗大都會公園「熊猴森樂園」與新北童樂節活動。