快訊

要變天了！東北季風增強到下周日 兩個降雨熱區曝光

現場重現／余富誠滿壘1出局傳一壘 職棒五年象隊開幕戰屠獅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社子島居民盼找替代方案 北市：持續正反意見溝通尋解方

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
社子島自救會質疑，市長柯文哲承諾今年七月會有討論替代方案空間，不過市府遲無提出，北市府表示，市府對社子島開發案積極尋求解方，並持續與正反意見溝通。圖／社子島自救會提供
社子島自救會質疑，市長柯文哲承諾今年七月會有討論替代方案空間，不過市府遲無提出，北市府表示，市府對社子島開發案積極尋求解方，並持續與正反意見溝通。圖／社子島自救會提供

北市環評大會今審查社子島案，因居民兩派意見對立，今環評大會無共識，下次續審。對於社子島自救會質疑，市長柯文哲承諾今年七月會有討論替代方案空間，不過市府遲無提出，甚至也沒有要與居民對話。北市府發言人陳智菡表示，市府對社子島開發案積極尋求解方，並持續與正反意見溝通。

陳智菡表示，北市府希望改善居民生活、維護當地生態、並做好安置及補償計畫，達到居民理想的最大公約數，希望開發後，有屋無地、無屋無地的居民也能繼續在社子島生活。

陳智菡說，經過多次審議討論，北市府提出兼顧居民要求、與權益衡平的開發版本，直至今日，從未放棄持續與反對開發派溝通，也歡迎反對區段徵收的居民、學者、專家提出實質可執行的建議，共商討論解決。

陳智菡說，北市府不樂見有心人士以此做政治動員，片面壓抑居民聲音，使社子島開發更複雜。

北市 社子島 陳智菡

延伸閱讀

311地震十周年 柯文哲：日本永遠的朋友 堅毅值得學習

社子島環評會排擠居民發言？ 柯文哲：不夠還能加開

高虹安怒拍桌 柯文哲：我喜歡有話直說個性

一日北高飆體育局負政治責任 柯文哲：做事要嚴謹

相關新聞

淡北道路繼續卡 工程會主委自爆交通部沒計畫

橫跨新北、台北兩市的淡北道路至今因30億預算卡關中央還無法動工，立委洪孟楷今日質詢行政院工程會主委吳澤成時，詢問是否能加...

美魔女議員在東區遭外國型男強拉客推銷 北市將蒐證

于美人昨在臉書發文揭東區「強拉客推銷」亂象，有美魔女議員女稱的國民黨台北市議員秦慧珠今也在臉書指出，看到于美人指出台北東...

考量疫情水情 新北潑水節取消實體活動

新北市文化局今天說，考量疫情和水情，每年4月在中和區華新街舉辦的潑水節，今年將取消實體潑水活動，改在4月18日至25日期...

社子島居民盼找替代方案 北市：持續正反意見溝通尋解方

台北市環評大會今審查社子島案，因居民兩派意見對立，今環評大會無共識，下次續審。對於社子島自救會質疑，市長柯文哲承諾今年七...

議員遭「強拉客推銷」驚動北市警局 消保官供2招自保

于美人昨在臉書發文揭東區「強拉客推銷」亂象，國民黨台北市議員秦慧珠今也在臉書說，自己也碰過被外籍人士強迫推銷，兩人貼文驚...

汐止櫻花潮來襲 戶所跟風打造「櫻緣區」供拍照打卡

新北市汐止區每年都屬賞櫻勝地，近日汐止戶所特別跟上賞櫻潮，與貼圖業者合作打造日式夢幻櫻花拍照區，不只到汐止賞花，就連洽公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。