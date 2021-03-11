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社子島居民盼找替代方案 北市：持續正反意見溝通尋解方
台北市環評大會今審查社子島案，因居民兩派意見對立，今環評大會無共識，下次續審。對於社子島自救會質疑，市長柯文哲承諾今年七月會有討論替代方案空間，不過市府遲無提出，甚至也沒有要與居民對話。北市府發言人陳智菡表示，市府對社子島開發案積極尋求解方，並持續與正反意見溝通。
陳智菡表示，北市府希望改善居民生活、維護當地生態、並做好安置及補償計畫，達到居民理想的最大公約數，希望開發後，有屋無地、無屋無地的居民也能繼續在社子島生活。
陳智菡說，經過多次審議討論，北市府提出兼顧居民要求、與權益衡平的開發版本，直至今日，從未放棄持續與反對開發派溝通，也歡迎反對區段徵收的居民、學者、專家提出實質可執行的建議，共商討論解決。
陳智菡說，北市府不樂見有心人士以此做政治動員，片面壓抑居民聲音，使社子島開發更複雜。
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