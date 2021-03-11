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平溪托老中心旁設公園 讓長者運動休憩

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
平溪區十分里托老中心旁空地，新北市議員林裔綺爭取設置提供老人家種可食地景、散步的小公園。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區十分里托老中心旁空地，新北市議員林裔綺爭取設置提供老人家種可食地景、散步的小公園。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區十分里托老中心旁的台鐵宿舍，因年久失修影響安全而拆除，並交由區公所做管理，新北市議員林裔綺今(11)日辦理會勘，討論土地鋪平及綠美化的規劃，希望提供老人家種可食地景、散步的小公園。

十分里長陳元君表示，十分里火車站旁山區腹地不多，其中平溪區托老中心旁屬於台鐵交通用地，因土地閒置，去年爭取施作公廁，並在一旁空地種植花草，但因為沒有親近散步的動線，居民都感嘆可惜，而對面台鐵舊宿舍的閒置地交由區公所管理，居民也興起施作公園的訴求，希望讓老人家多一份休憩的空間。

平溪區長曾繁盛表示，台鐵宿舍拆除後，土地留有不少建材殘骸，導致土質過硬、地面隆起的現況，目前區公所計劃先進行植土，才能進行綠美化植栽，而坡度的部分也會配合地形作規劃，設置動線讓長者能親近散步。

新北市議員林裔綺表示，公廁旁的空地因為地勢相對平坦，雖然屬於台鐵用地，而無法透過新工處、城鄉局建設，但公所及新北市府景觀處也傾聽地方長者的需求，未來盼設座椅及可食地景花台，並鋪平草地方便長者運動，讓公托中心的老人家有更豐富的戶外活動選擇，也讓建設更人性，民眾更有意願走出家門活動筋骨。

台鐵 平溪

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