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新北新巴士再推5線轉型 汐止里長盼服務提升

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市新巴士再推5個路線轉型，汐止里長盼服務提升，再推第二階段轉型。 圖／觀天下有線電視提供
新北市新巴士再推5個路線轉型，汐止里長盼服務提升，再推第二階段轉型。 圖／觀天下有線電視提供

新北市新巴士汐止區，在去年推六條路線轉型，改為民營收費後，今年打算再推5個路線轉型，今(5)日在區公所舉辦協調會，不過，針對轉型的公車，收費後服務品質反而不好，里長認為應該先檢討服務改善後，再推第二階段轉型。

湖興里長郭書成說，之前新巴士改民營業者，就我來說是很大力的支持轉型，也花了多時間跟里民溝通這個政策的好處，但是上路之後，我們看到的卻是服務品質反而是下降的。

金龍里長陳美麗指出，要收費可以，轉型後應該要班次多一點、服務要好一點，結果都沒有增加，反而是班次變少糾紛還在，不知道交通局有沒有檢討這樣的問題，第一階段已經實施卻沒有檢討，又要再推其他路線，太過倉促。

市議員廖先翔表示，去年汐止有六條路線改為市區公車收費，同時部分路線延駛到台北市的一些捷運站，讓路線更加優化，這政策也獲得許多民眾的肯定跟支持，只是服務品質在部分司機對路線方面的不熟悉，這部分必須要求業者來改善，但大致上是比較獲得肯定的，那今天陸續來討論第二階段的改善，那預計如果真的要改的話會到年底上路，而公所是希望願早討論改善的方案才會更完善。

新北市議員廖先翔指出，今天討論到幾個重點包括最關注的在市區的部分，比較朝鼓勵民營化的方式使用者付費，至於偏遠地區因為民營巴士不願意去服務，所以，新巴士對他們來說格外重要，所以，在山區的部分大部分都希望能夠維持以目前的免費新巴士運作，所以，當民營公車沒有辦法去服務到的地方，我們公家單位對於偏遠地區民眾通勤的需求，還是有照顧的義務，所以討論是看如何兼顧。

巴士 汐止

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