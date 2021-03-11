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汐止高速公路橋下活化 規劃特色共融公園

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止高速公路橋底下空間活化，市議員周雅玲會勘，希望能夠朝有特色的共融公園規劃。 圖／觀天下有線電視提供
汐止高速公路橋底下空間活化，市議員周雅玲會勘，希望能夠朝有特色的共融公園規劃。 圖／觀天下有線電視提供

汐止林森市場位在高速公路橋底下，停車場後半段的橋下空間，規劃了里民休憩空間，不過，只有一座罐頭式遊具及籃球場，實在可惜，所以，地方一直建議能夠多元利用，今(11)日市議員周雅玲會勘，希望能夠朝有特色的共融公園規劃。

宜興里長陳清溪說，在林森市場一旁的橋下空間，在前半段是做為停車場使用，而後半段則是附近里民休憩空間，只是遊具規劃顯得陽春，只有一座罐頭式遊具及幾個搖搖馬，影響家長帶小朋友來玩的意願，尤其空間這麼大閒置可世惜，另外，東勢里長賴一山指出，汐止多雨，這處空間位處橋下不怕日曬雨淋，希望能夠多元利用。

市議員周雅玲表示，這邊簡單的遊具已經存在十年了，里長跟我反應太過簡單的遊具是吸引不了小朋友來玩，所以，今天也請市府景觀處相關單位來會勘，他們也認為這麼好的空間，確實要更活化朝共融公園使用。以就近白雲公園為參考，請市府新工單位提供好的建議，那這裡空間蠻大的，包括籃球場及遊戲區，未來會請景觀處一併納進來做全面性的規劃。

汐止區長陳健民指出，接下來會開始進行規劃，也開地方說明會看看地方有什麼需求做整修，不管是小朋友、大人、老人家或是身障者，將共融及特色都納進來。

汐止 停車場 身障者

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