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考量疫情水情 新北潑水節取消實體活動

中央社 / 新北11日電
新北巿政府自1998年起每年4月中旬舉辦潑水節，已成新北知名文化節慶，但今年考量疫情和水情，確定會取消實體潑水活動，往年封街潑水盛況將不復見。（新北市文化局提供）中央社
新北巿政府自1998年起每年4月中旬舉辦潑水節，已成新北知名文化節慶，但今年考量疫情和水情，確定會取消實體潑水活動，往年封街潑水盛況將不復見。（新北市文化局提供）中央社

新北市文化局今天說，考量疫情和水情，每年4月在中和區華新街舉辦的潑水節，今年將取消實體潑水活動，改在4月18日至25日期間以多元文化週方式舉行。

國內水情嚴峻，新北市長侯友宜今天視察中和藤寮坑溝排水工程，接受媒體聯訪時表示，潑水節用水量不是很多，目前還是要拜託大家節約用水，至於是否舉辦將責成相關單位，做好滾動式檢討與配套措施。

新北市政府文化局說，新北潑水節每年都會吸引上萬人參加，今年考量疫情和水情，決定取消實體潑水活動，改以「找找，住在城裡的世界聲音」為主題，舉辦多元文化週活動，結合音樂、聲音及影片等方式交流不同文化。

新北巿政府自1998年起每年4月中旬舉辦潑水節相關系列活動，已成為新北市知名的文化節慶活動，地點在全國緬僑居住最多的中和南勢角華新街商圈。

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