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新北開設免費運動體驗 還可聽金牌選手分享訓練密技

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
為鼓勵民眾培養運動習慣，新北市體育處從3月17日起陸續開設多元免費運動課程。圖／新北市體育處提供
為鼓勵民眾培養運動習慣，新北市體育處從3月17日起陸續開設多元免費運動課程。圖／新北市體育處提供

為鼓勵民眾培養運動習慣，新北市體育處從3月17日起陸續開設多元免費運動課程，除了有氧舞蹈、肌力訓練，還有初階、進階跑步訓練課，並搭配今年的全國運動會，邀請「金牌選手」來授課，包含射箭選手雷千瑩、拳擊選手林郁婷、體操選手丁華恬等，讓民眾有機會了解國家級選手訓練密技。

體育處長洪玉玲表示，新北市首創鏈結官方、企業、選手的運動政策推動模式，結合民間專業運動經營團隊，規劃免費多元課程，在板橋第一運動場的運動熱區，提供4大面向主題課程，包括「就愛動一動」的舞蹈、體能、肌力訓練；「跑跑總動員」由專業教練傳授獨家跑步課程；「運動大補帖」分享輕鬆有趣的運動知識；還有「運動藝術家」課程，能動也能靜，讓大家多面向領略運動之美。

洪玉玲表示，新北市將在10月舉辦110年全國運動會，許多民間企業共襄盛舉，迪卡儂公司提供三重店、中和店場地，及體驗課程所需運動裝備，也安排新北代表隊「金牌選手」與民眾互動課程，從3月到9月期間的周末，安排全運會競賽項目的免費趣味體驗，包括射箭、拳擊、擊劍、體操、橄欖球、高爾夫、桌球、排球、足球、滑輪溜冰等，感受不同運動項目的訓練樂趣。

體育處補充，板橋第一運動場的免費課程，以主題系列課程方式，固定時間、定點培養民眾運動習慣，從3月17日開始有跑步訓練課，周三、四晚間為初階課程，周六則是進階課程，鼓勵提早線上登記報名，由專業教練帶領大家正確跑步、開心跑步，詳見「森林跑站」報名網頁；每周三常態性的有氧舞蹈課程、肌力課等，不需要事先報名可隨時加入參加，現場還提供量補給品，超有趣的主題課程將持續到10月份，詳細資訊可上臉書粉專「新北運動聚點」查詢。

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