美魔女議員在東區遭外國型男強拉客推銷 北市將蒐證

于美人昨在臉書發文揭東區「強拉客推銷」亂象，有美魔女議員女稱的國民黨台北市議員秦慧珠今也在臉書指出，看到于美人指出台北東區有人強拉消費者，糾纏買東西，讓年輕人受害，外國型男強拉買東西，「我也碰過」。勞動局表示，強迫推銷涉外籍人士，將到場蒐證。

她說，她在微風廣場碰到，當天是2月9日的晚上，到微風賣鞋的樓層逛逛。剛下手扶梯，立刻有一男一女兩個年輕人衝上來攔住她，女的那個拉住她的左手看了看，說「妳的指甲有很多紋路」，然後用一塊不知是什麼的東西摩擦她的左手大拇指指甲，擦了兩三下然後說，「妳看現在不一樣了」。

秦慧珠發現，臨時的攤位，上面有很多貨品，她有點猶豫，自己是來逛逛的，本來多看看也沒什麼關係，但他們攔路虎式強拉的做法讓我很不舒服，所以搖頭拒絕，他們又一搭一唱遊說，外國型男也會說國語，但她還是拒絕，兩個人只能臭著一張臉離開。

秦慧珠表示，她逛完了，買了兩雙鞋，要搭電扶梯離開，又看到需經過他們的攤子，感到很有壓力，怕又被他們拉住推銷，或是因為我剛才不買而賞她一張臭臉，只好刻意繞圈子避開他們的攤位。來逛賣場卻弄得自己好像在逃難，讓她有點不開心。

秦慧珠表示，她不知道微風廣場的賣場裡怎麼會出現這樣的攤位和這樣的推銷方式，也是外國型男搭配台灣女孩，和東區的情況一樣，希望微風管理單位能夠注意一下，好好管理賣場。

對此，勞動局表示，強迫推銷涉外籍人士，將到場蒐證，因涉及就業服務法中聘僱外國人工作的法規，已派員至案發地點附近蒐證，並視需要將約談業主或消費者，釐清案情，如有違反法令，將會予以裁罰。

勞動局長陳信瑜表示，此案涉及消費行為、強迫購買，又有外國人工作等案情，因此牽涉的法規很廣，勞動局會先就聘僱外國人的法規部分查證，但也和府內各相關單位合作，蒐集資訊，研判是否有消費爭議或強迫購買的具體事證，以保障民眾能有一個安心消費的環境。

根據就業服務法第46條規定第1項第1至7款的專業人員，可從事的工作包括專門性技術性工作、投資、補習班語文教師及運動、宗教或藝術工作，且必須是本國人無法執行的工作，才能申請聘用外國人士擔任，以優先保障本國人的就業機會。