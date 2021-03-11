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汐止櫻花潮來襲 戶所跟風打造「櫻緣區」供拍照打卡

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
汐止戶所在所內打造櫻花主題拍照區。圖／新北市民政局提供
汐止戶所在所內打造櫻花主題拍照區。圖／新北市民政局提供

新北市汐止區每年都屬賞櫻勝地，近日汐止戶所特別跟上賞櫻潮，與貼圖業者合作打造日式夢幻櫻花拍照區，不只到汐止賞花，就連洽公也能有小確幸。

汐止戶所主任陳秀慧表示，汐止過往如康誥坑溪步道、大尖山步道、汐平路和汐萬路等地方，都是著名的賞櫻勝地，每年皆吸引大批民眾前來追花拍照。

目前正值櫻花盛開期，汐止戶所也在室內設置拍照專區，透過櫻花主題搭配可愛貼圖，營造友善洽公環境。

到汐止戶所辦理結婚登記的新人方先生說，與妻子愛情長跑10年，原本打算赴日本跟太太求婚，卻因疫情無法出國，這次能在戶所櫻花背板合照記錄下人生重要時刻，也給予新人們最溫暖的祝福。

近日喜獲麟兒的何先生與李小姐來汐止戶所辦理出生登記，兩人因為照顧新生兒無法外出賞櫻，沒想到在戶所彷彿置身實景花海，心中滿是幸福。

汐止康誥坑溪步道是有名的賞櫻景點。圖／新北市民政局提供
汐止康誥坑溪步道是有名的賞櫻景點。圖／新北市民政局提供

汐止 賞櫻 櫻花

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