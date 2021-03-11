聽新聞
test
0:00 / 0:00
汐止櫻花潮來襲 戶所跟風打造「櫻緣區」供拍照打卡
新北市汐止區每年都屬賞櫻勝地，近日汐止戶所特別跟上賞櫻潮，與貼圖業者合作打造日式夢幻櫻花拍照區，不只到汐止賞花，就連洽公也能有小確幸。
汐止戶所主任陳秀慧表示，汐止過往如康誥坑溪步道、大尖山步道、汐平路和汐萬路等地方，都是著名的賞櫻勝地，每年皆吸引大批民眾前來追花拍照。
目前正值櫻花盛開期，汐止戶所也在室內設置拍照專區，透過櫻花主題搭配可愛貼圖，營造友善洽公環境。
到汐止戶所辦理結婚登記的新人方先生說，與妻子愛情長跑10年，原本打算赴日本跟太太求婚，卻因疫情無法出國，這次能在戶所櫻花背板合照記錄下人生重要時刻，也給予新人們最溫暖的祝福。
近日喜獲麟兒的何先生與李小姐來汐止戶所辦理出生登記，兩人因為照顧新生兒無法外出賞櫻，沒想到在戶所彷彿置身實景花海，心中滿是幸福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言