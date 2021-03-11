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北市府：蛙蛙文創負責人過世 12日仍開調解會議

中央社 / 台北11日電

蛙蛙文創公司日前遭爆口罩延遲出貨及退費爭議。台北市法務局今天說，12日仍會召開調解會，雖李姓負責人已過世，消費者仍可依雙方合意的和解書，向法院要求公司履行相關賠償。

台北市法務局主任消保官楊麗萍接受媒體電話聯訪時指出，蛙蛙文創公司去年疫情期間大量販售醫療口罩，卻遲延出貨，衍生消費爭議，日前召開6場協調會議，受理案件申訴人數約1000人，參加調解會議約500多人。

楊麗萍表示，明天將開第7場調解會議，68名申訴人申請出席，8日接獲代表蛙蛙文創委託代理人通知，李姓公司負責人已過世訊息。

她說，因參加調解會議的代理人，需有公司委任書及受公司負責人委託，但因蛙蛙文創負責人過世，導致代理人未獲公司授權，若代表公司出席調解會議，會出現法律疑慮。

楊麗萍表示，明天召開調解會議，因日前已發開會通知，若臨時變動可能造成出席人員不便，仍會召開調解會議，目前已得知蛙娃文創先前委託代理人會出席。

她指出，消費者（申訴人）可能擔憂因蛙蛙文創負責人過世，委任代理人不具資格，若明天雙方都有出席調解會議，且合意簽屬和解書，蛙蛙文創後續未履行和解內容，消費者可持和解書向法院要求公司履行，最後由法院判定。

楊麗萍說，若消費者對明天調解會議有疑慮，可申請延期或暫時撤回申訴案，若公司出現新任負責人，能處理相關消費爭議，北市府屆時會立即召開調解會議。

她說，蛙蛙文創公司是一人股東、董事長的公司，李姓負責人過世後，若無人繼承，公司無法營運，債權人及利害關係人擔心沒有董事長執行業務，可向法院申請臨時管理人代行董事長職務，建議申訴人明天出席調解會議，北市府會持續協助消費者。

文創 北市 口罩

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