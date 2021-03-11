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社子島正反兩派互嗆 環評無結論下次再開

中央社 / 台北11日電

北市環保局今舉行環評會，討論社子島開發案環評。開發派與反對派數次在場外互嗆，旁聽席也爆發口角衝突。環評無結論，環評會決議下次再開延續會議討論。

台北市環保局今天召開環境影響評估審查委員會第234次會議，討論社子島開發計畫。開發派與反對派先前已在市府大門口在隔空對嗆，之後在場外各據一方對峙，互相高喊「柯文哲下台」與「柯市長加油」。

環評會議旁聽民眾若想發言，依規定，每人3分鐘、總時長30分鐘為限，而環保局表示，這場會議一開始就設定發言時間1小時，後經主席李育明裁示，登記的41名民眾都可發言，總時長約2小時。

支持開發民眾大多表示，社子島禁建50年，許多房屋已經老舊、無法住人，也缺乏診所、公園、超商等設施，還因為燈光昏暗曾發生小孩被擄走事件，希望盡快開發。

社子島自救會發言人李華萍指出，社子島最大爭議是市府沒有提出安置計畫的替代方案，「請環評委員不要幫忙背書」，要跟居民共同討論，不是補償就可以解決的，環評也應暫緩。

前20名民眾幾乎支持開發立場，但會議時間已將近結束，引發反對派不滿，李華萍、台灣土地正義行動聯盟理事長陳致曉與開發派民眾起口角，場面一度混亂。

環保局表示，發言順序是按當初民眾報名順序去排，並詢問反對派是否要進入會議室發言，李華萍要求先確認下次環評會是否還能發言。

後經李育明裁示開延續會議，有登記尚未發言的民眾可發言，要求地政局說明跟環保較不相關、但會影響開發計畫的法規及生態社子島計畫等。

此外，地政局長張治祥表示，若環評沒過，那社子島開發計畫裡的防洪計畫、都市計畫、區段徵收計畫無法報內政部核定，這番說法卻遭李育明反駁。

李育明表示，地政局的簡報上顯示，即使環評通過也還要經過內政部，「但剛好是反過來：即使是土地徵收計畫通過，環評審議結果不通過 土地徵收的審議效力是無效的。」

李育明指出，環保局聘請的環評委員審議出來的結果會影響中央，環評法的基本精神是，只要環評審議不通過，其他的許可都無效，請地政局土開總隊和市長要搞清楚。

最後環評會決議下次再開延續會議，環評結果尚無結論。

環評 社子島 土地徵收

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