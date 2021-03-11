北市免費掃墓公車3/20起例假日營運 闢駛五條路線

為了紓解掃墓車潮，台北市今年免費掃墓公車3月20日起例假日及清明連假營運，闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等五線掃墓公車。

台北市交通局表示，為配合台北市各墓區的交通管制，北市府援例闢駛掃墓公車，今年度由首都、台北客運及大都會客運闢駛掃墓公車，分別於3月20、21、27、28日及4月2、3、4、5日共計8天。

北市五路線掃墓專車，木柵線行駛捷運動物園站2號出口至萬福橋至富德靈骨樓，全線使用低地板公車方便民眾搭乘；南港線行駛南港軍人公墓至富德公墓辦公室至富德靈骨樓，全線也使用低地板公車。

崇德線行駛捷運麟光站至崇德街至富德公墓辦公室，因崇德街道路狹窄會車困難，該線以中型公車營運，載運人數較大型公車少，為免民眾久等及減緩車內擁擠，民眾可於捷運動物園站搭乘掃墓公車木柵線至富德靈骨樓後，轉乘掃墓公車南港線，再至富德公墓辦公室轉乘掃墓公車崇德線。

至於陽明山線行駛惇敘工商至陽明山靈骨塔；軍人公墓線行駛南港軍人公墓至忠靈堂，首都客運表示，除軍人公墓線尖峰班距為20至30分鐘外，其餘各線尖峰班距均為3至5分鐘。各線下山末班車時間為17時發車，提醒民眾注意搭乘時間。