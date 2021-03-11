快訊

2895票贊成、1票棄權 陸人大通過香港選制修改決定

獨／誠創科技驚爆炒股 元大創辦人馬志玲三弟遭約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市免費掃墓公車3/20起例假日營運 闢駛五條路線

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為了紓解掃墓車潮，台北市今年免費掃墓公車3月20日起例假日及清明連假營運。記者林麗玉／攝影
為了紓解掃墓車潮，台北市今年免費掃墓公車3月20日起例假日及清明連假營運。記者林麗玉／攝影

為了紓解掃墓車潮，台北市今年免費掃墓公車3月20日起例假日及清明連假營運，闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等五線掃墓公車。

台北市交通局表示，為配合台北市各墓區的交通管制，北市府援例闢駛掃墓公車，今年度由首都、台北客運及大都會客運闢駛掃墓公車，分別於3月20、21、27、28日及4月2、3、4、5日共計8天。

北市五路線掃墓專車，木柵線行駛捷運動物園站2號出口至萬福橋至富德靈骨樓，全線使用低地板公車方便民眾搭乘；南港線行駛南港軍人公墓至富德公墓辦公室至富德靈骨樓，全線也使用低地板公車。

崇德線行駛捷運麟光站至崇德街至富德公墓辦公室，因崇德街道路狹窄會車困難，該線以中型公車營運，載運人數較大型公車少，為免民眾久等及減緩車內擁擠，民眾可於捷運動物園站搭乘掃墓公車木柵線至富德靈骨樓後，轉乘掃墓公車南港線，再至富德公墓辦公室轉乘掃墓公車崇德線。

至於陽明山線行駛惇敘工商至陽明山靈骨塔；軍人公墓線行駛南港軍人公墓至忠靈堂，首都客運表示，除軍人公墓線尖峰班距為20至30分鐘外，其餘各線尖峰班距均為3至5分鐘。各線下山末班車時間為17時發車，提醒民眾注意搭乘時間。

公車 北市 軍人

延伸閱讀

蛙蛙文創負責人猝世 北市消保官：明協調會照開

北市闢5線掃墓公車3/20起營運 籲多利用少開車

北市今年度免費掃墓公車 3月20日起開始營運

大巨蛋鋼筋掉落重罰9萬 黃珊珊：設即時影像全民監督

相關新聞

美魔女議員爆在東區遭外國型男強拉客推銷 北市將蒐證

于美人昨在臉書發文揭東區「強拉客推銷」亂象，有美魔女議員女稱的國民黨台北市議員秦慧珠今也在臉書指出，看到于美人指出台北東...

新北開設免費運動體驗　還可聽金牌選手分享訓練密技

為鼓勵民眾培養運動習慣，新北市體育處從3月17日起陸續開設多元免費運動課程，除了有氧舞蹈、肌力訓練，還有初階、進階跑步訓...

汐止櫻花潮來襲 戶所跟風打造「櫻緣區」供拍照打卡

新北市汐止區每年都屬賞櫻勝地，近日汐止戶所特別跟上賞櫻潮，與貼圖業者合作打造日式夢幻櫻花拍照區，不只到汐止賞花，就連洽公...

北市免費掃墓公車3/20起例假日營運 闢駛五條路線

為了紓解掃墓車潮，台北市今年免費掃墓公車3月20日起例假日及清明連假營運，闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山...

彩繪牆點綴擺脫老舊 浮洲車站周圍拚升級

浮州車站過去因附近雜草叢生加上鐵路牆滿是水漬，被民眾戲稱落後車站，板橋區公所為此規畫一系列改造工程，包括在大觀路2段至車...

土城明德重劃區人口急增周邊停車位不足 市府擬增設

新北市土城明德段重劃區人口急遽增加，周邊停車位嚴重不足，地方里長希望市府能重新規畫重劃區道路，增設停車格，新北市議員江怡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。