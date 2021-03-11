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彩繪牆點綴擺脫老舊 浮洲車站周圍拚升級

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
在視障藝術家以及浮洲地區在地學校、團體合作下，浮洲車站旁多出充滿在地特色的彩繪牆。圖／板橋區公所提供
在視障藝術家以及浮洲地區在地學校、團體合作下，浮洲車站旁多出充滿在地特色的彩繪牆。圖／板橋區公所提供

浮州車站過去因附近雜草叢生加上鐵路牆滿是水漬，被民眾戲稱落後車站，板橋區公所為此規畫一系列改造工程，包括在大觀路2段至車站剛完工的彩繪牆以及預計今年啟動的綠化工程。新北市議員劉美芳表示，希望浮洲能擺脫既有老舊印象，成為具在地色彩的藝文景點。

浮洲彩繪牆自2019年在板橋區公所結合在地學校、團體推動下，陸續進行10面牆面彩繪，近期完工後在今日進行剪綵啟動儀式。

台鐵這次提供長約150公尺牆面作彩繪用，區公所針對彩繪主題找來視障藝術家「兔兔」發揮巧思，以過去浮洲聞名的茉莉花、葫蘆與劉家古厝等在地特色為主題，畫出具有在地特色的彩繪牆。

新北市議員劉美芳是板橋劉家古厝第3代，她透露，以前浮洲茉莉花盛行，跟茶葉加工還能做成香片，帶動浮洲地區發展，但浮洲車站附近因為髒亂，鐵路牆水漬堆積多，反而到晚上有種陰森感。

完成美化後的牆面，成為浮洲車站周邊藝文亮點，區公所表示，除彩繪牆之外，未來也將針對浮州車站一帶進行綠化工程，包括植栽以及打造市民遊憩空間，讓浮洲車站擺脫給人既有老舊的印象。

在劉美芳促成下，區公所爭取到超過400萬經費可用來改造浮洲車站，區公所指出，依照預算以及實際工程成果將分為三期施作，首期會在浮洲車站後方大觀路2段174巷規畫約3500平方公尺的休憩區，二、三期目前正在評估，初估以加強在地印象以及增加遊憩器材為主軸，預計三期做完會耗資千萬以上。

目前首期工程正在招標中，區公所表示，會設置廣場讓民眾休憩，也會打造遊憩空間、體健設施供民眾使用。劉美芳說，希望浮洲綠化工程的推動，能在未來把浮洲翻新成兼具在地特色，同時充滿文化、藝文的景點。

過去浮洲車站鐵路牆滿是水漬，給人又髒又舊的印象。圖／板橋區公所提供
過去浮洲車站鐵路牆滿是水漬，給人又髒又舊的印象。圖／板橋區公所提供
板橋區公所為完成長達150公尺的鐵路牆彩繪舉辦剪綵儀式。圖／板橋區公所提供
板橋區公所為完成長達150公尺的鐵路牆彩繪舉辦剪綵儀式。圖／板橋區公所提供

茶葉

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