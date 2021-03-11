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整治排水溝營造多樣生物棲地 新北盼魚蝦回來

中央社 / 新北11日電

新北市府利用承傳日治時期的砌石生態工法整治中和藤寮坑溝，營造生物多樣性棲地；水利局長宋德仁說，這是首次棲地示範性工程，希望讓魚蝦回來。

新北市長侯友宜今天視察土城區、中和區藤寮坑溝，瞭解進行中的水環境營造統包工程，利用前瞻基礎建設預算配合市府預算，共新台幣8800萬元。

市府水利局長宋德仁表示，早期整治河川與區域排水溝都使用「三面光工法」，也就是排水斷面屬於平滑的混凝土以增加排水速度，但也不利於營造生物棲地，經常為人詬病。

他說，市府爭取前瞻基礎建設預算，首度在都會的區域排水打造類似自然河川般，有蜿蜒曲折、急流、緩流的水域，不但增加溶氧量並淨化水質，同時，砌石間的三角形空隙可作為魚、蝦、烏龜等多樣生物的棲地。

宋德仁表示，這項工程是全國首創都會區域排水改造為接近自然河川的首例，全長約750公尺，也代表市府重視生態棲息空間。

市府水利局河川工程科長黃茂松表示，這項工程預計今年8月完工，並不開放民眾下去親近水域，怕影響民眾安全。但會增加岸上的休憩空間。在深槽中堆疊30公分至80公分高度的砌石，經過水理演算不影響排洪。

黃茂松說，包商特別請專業的砌石師傅賴木銓、鄭兆善、鄭雲益從台中市大甲北上，購置大小不同的砌石，利用力學原理、日治時期流傳的匠藝工法，一塊一塊徒手拼接具有層次感的河床。

侯友宜今天親自體驗砌石，向有經驗師傅學習以人工施作堆疊訣竅，希望能為排水溝與河川，創造多樣性天然環境，恢復河川流動生命力。

德仁 侯友宜

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