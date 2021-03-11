土城明德重劃區人口急增周邊停車位不足 市府擬增設

新北市土城明德段重劃區人口急遽增加，周邊停車位嚴重不足，地方里長希望市府能重新規畫重劃區道路，增設停車格，新北市議員江怡臻認為，莫要等到出現問題才解決，交通局應超前部署，研議是否能在現有道路加設提車格。新北市交通局回應，目前重劃區內道路為雙向單線，他們將研議是否改為單向單線，並在道路兩側增設停車格。

土城明德段重劃區是在以前的大安圳上，後來規畫成重劃區，由於地段好，周邊有土城醫院，未來還會有捷運萬大線通過，新建案林立，人口增加快速，但也因如此，地方上出現了里界限畫分不清及停車問題。

明德重劃區內有四個里，但由於界線都還是在大安圳時期畫的，變更為重劃區後街景早已完全不同，甚至出現學士里的活動中心位在中正里上的奇特現象。

除此之外，明德重劃區人口增加，出現大量停車位需求，未來萬大線施工後，還會再劃除金城路二段上的停車格，將使停車問題更加嚴重，近期已出現不少居民抱怨。

里長們認為，目前重劃區內的龍山一街、龍山二街都是雙向單線道，若能改為單向單線道，並在兩側劃設停車格，便能有效解決問題，希望市府參考這項意見。

江怡臻表示，土城重劃區近期陸續交屋，且這裡自住客多，人口成長幅度大，更別提未來將有更多人會進駐，周邊里長的共識就是將現有道路改為單行道，增加停車格，盼交通局能預先規劃，不要等問題變得嚴重時才來調整。

新北市交通局表示，地方共識相當清楚，他們會研擬該方案的可行性，討論重劃區內道路是否適合改為單行道，如果因為車道縮小，出現交通問題，那他們也會採滾動式調整，順應地方需求。