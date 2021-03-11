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都市出現自然生態河川 新北用卵石大改造

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
藤寮坑溝將被打造成全國生態河川示範區，新北市長侯友宜今也動手搬著卵石堆疊。記者王敏旭／攝影
藤寮坑溝將被打造成全國生態河川示範區，新北市長侯友宜今也動手搬著卵石堆疊。記者王敏旭／攝影

新北中和區藤寮坑溝過去為防洪以混凝土打造子母溝，但該處的自然生態卻消失，兩旁的民眾也無休憩空間，新北水利局指出，由於污水下水道接管率持續上升，有較乾淨的水質流入藤寮坑溝，因此決議用砌石營造自然河溪景象，前幾日因為大雨，藤寮坑溝就出現烏龜悠游其中。

藤寮坑溝將被打造成全國生態河川示範區，找來台中大甲溪的師傅，使用日據時代流傳下來的匠藝工法，將卵石堆疊至河道，形成蜿蜒曲折、急流與緩流的變化，並提供生態棲息空間，新北市長侯友宜今也動手搬著卵石堆疊。

水利局長宋德仁說，過去為了快速防洪、整治，利用混凝土打造子母溝，卻也出現三面光狀況，每條河流原本都充滿自然生態，因此經水理演算，以不影響防洪為基礎，在子溝堆砌卵石、母溝覆上植披，恢復自然生態。

宋德仁表示，藤寮坑溝堆砌卵石，水流動時會跳動增加溶氧量，卵石表面形成「生物膜」，就會吸附懸浮物，達到靜水水質功效，且藤寮坑溝有來自上游山上的水源，水中生物會隨著水來到藤寮坑溝，都市就會出現自然生態。

侯友宜表示，新北努力把污水下水道接管延伸，也希望把19條的河川、2條區域排水營造河川的自然生態，讓都市能享受與鄉下相同的自然河川景觀，總長700公尺、預計今年8月完成。

中和仁和里長林達說，完工後可以增加里民休憩空間，不過該區外來人口多，也希望能增設監視系統，避免亂丟垃圾入河道內破壞環境，過去就曾撿過蠻多垃圾。

水利局指出，藤寮坑溝除了水域部分，陸域也會增設路廊、燈裝照明，泰山大窠坑溪也進行相同工程，未來完工後會交由公所管理，定期清除雜物與垃圾，避免影響防洪與生態。

新北水利局用砌石營造自然河溪景象，前幾日因為大雨，就讓藤寮坑溝出現烏龜悠游其中。記者王敏旭／攝影
新北水利局用砌石營造自然河溪景象，前幾日因為大雨，就讓藤寮坑溝出現烏龜悠游其中。記者王敏旭／攝影

自然生態 侯友宜

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