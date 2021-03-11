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捐900萬元助弱勢！二二八公園福德宮現場再發3000口罩

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市的二二八公園福德宮募集900萬元，捐贈與台北市政府，並在13日下午1時辦理闖關活動，預計發放3000分口罩。圖／聯合報系資料照
北市的二二八公園福德宮募集900萬元，捐贈與台北市政府，並在13日下午1時辦理闖關活動，預計發放3000分口罩。圖／聯合報系資料照

2020年全球受到新冠肺炎疫情的影響，許多產業受到衝擊，連帶的各大慈善活動也因此縮小規模或停辦，在疫情衍生的經濟衝擊下，募款亦變的更為艱難，弱勢需求卻因疫情而大幅提升，但位於北市的二二八公園福德宮，仍募集900萬元，捐贈與台北市政府，並在13日下午1時辦理闖關活動，預計發放3000分口罩。

二二八公園福德宮這個名字除了是來自於228和平公園之外，也是因信眾相信農曆2月2日（土地公生日）拜土地公一定大發（8）財，也是二二八公園福德宮名字的另一個說法。台北市長柯文哲表示，二二八公園福德宮占地僅2坪的小宮廟更將過去累積的信徒善款，共計新台幣900萬元，捐贈與台北市政府。台北市副市長黃珊珊表示，將藉由土地公生日的這一天，特別辦理防疫善款及物資捐贈活動祈求土地公保佑。

社會局長周榆修表示，非常感謝二二八公園福德宮的善舉，社會局為因應新冠肺炎疫情，在資源不足的處境中，將捐款運用相較於一般市民有更高的風險的弱勢族群，如：獨居長者、弱勢身心障礙者、經濟弱勢者、經濟弱勢家庭等，提供社區弱勢安置、高風險兒少及婦女庇護等服務，期能支持弱勢族群完備防疫資源及措施，以維護其健康權益。

社會局提醒，防疫善款及物資捐贈活動將在13日下午1時於二二八公園福德宮及公園音樂台，當天除有安排捐贈儀式外，另為了凸顯宮廟特色，活動特別將二二八公園福德宮事跡以展板方式介紹，並且讓民衆以闖關方式換取口罩，現場預計發放3000分口罩。

北市 疫情 土地公

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