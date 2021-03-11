快訊

《朝日新聞中文網》無預警關站！ 3月31日吹熄燈號

苗栗車站廁所採光玻璃成鏡子 如廁被一覽無遺網評「好87」

民進黨新北黨團挺果農 攜手黨部購3000箱鳳梨

中央社 / 新北11日電

民主進步黨新北市黨部攜手新北市議會黨團，團購近3000箱鳳梨送到各民進黨籍新北市議員服務處，轉贈給需要的民眾，並端出多道特色鳳梨料理，實際行動挺農民。

中國3月起禁台灣鳳梨輸入，民進黨新北市黨部及黨團今天在新北市議會舉行記者會，民進黨團總召集人黃俊哲表示，鳳梨產季從3月起到6月，這只是第一批；現場創意鳳梨料理像拔絲鳳梨、鳳梨冰沙或鳳梨蝦等，要讓鳳梨真正融入生活，鼓勵民眾多吃。

民進黨團副總召集人鄭宇恩說，中央政府全面啟動因應措施，只要台灣民眾團結，一定可化危機為轉機。

民進黨新北市黨部主任委員何博文表示，中國發生汶川大地震時，台灣援助相當多，中國卻無情打壓台灣鳳梨，「中國靠不住、不能靠中國」，雞蛋不能都放同一籃子裡，台灣水果未來要產銷全世界。

鳳梨 民進黨

延伸閱讀

批中國蠻橫無理 民進黨團購1500箱鳳梨力挺

玉荷包、芒果將「大出」防對岸棄單 陳吉仲：會預先準備

鳳梨果茶只要10元！3間手搖飲「鳳梨系飲品」挺農民

農委會祭2策略 護盤外銷鳳梨 低於21元不補助

相關新聞

社子島二階環評審查兩派居民叫陣 險爆衝突警圍起人牆

台北市環境影響評估審查委員會上午繼續審查社子島開發案，支持、反對的兩派居民一早就到北市府前拚場，警方派出上百名警力圍起層...

全台缺水影響中和潑水節？ 侯友宜：視情況延期或取消

新北每年4月都會在中和舉辦潑水節，去年因為新冠肺炎疫情改為線上，今年持續有疫情問題外，又遇到全台缺水狀況，新北市長侯友宜...

都市出現自然生態河川 新北用卵石大改造

新北中和區藤寮坑溝過去為防洪以混凝土打造子母溝，但該處的自然生態卻消失，兩旁的民眾也無休憩空間，新北水利局指出，由於污水...

捐900萬元助弱勢！二二八公園福德宮現場再發3000口罩

2020年全球受到新冠肺炎疫情的影響，許多產業受到衝擊，連帶的各大慈善活動也因此縮小規模或停辦，在疫情衍生的經濟衝擊下，...

｢挑大師」向玉帝負荊請罪 凱道「萊豬升天宴」取消

號稱智慧食材發明家｢挑大師」廖盛芳與民主監督聯盟向日葵運動總召黃正忠，原本預計20日在凱道舉辦萊豬升天宴，邀請挺萊豬官員...

社子島環評會排擠居民發言？ 柯文哲：不夠還能加開

社子島開發計畫的替代方案至今毫無進展，今天就要進行環境影響評估會議，但居民不滿發言登記成功卻遭排擠，批市府根本是黑箱作業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。