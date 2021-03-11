民進黨新北黨團挺果農 攜手黨部購3000箱鳳梨
民主進步黨新北市黨部攜手新北市議會黨團，團購近3000箱鳳梨送到各民進黨籍新北市議員服務處，轉贈給需要的民眾，並端出多道特色鳳梨料理，實際行動挺農民。
中國3月起禁台灣鳳梨輸入，民進黨新北市黨部及黨團今天在新北市議會舉行記者會，民進黨團總召集人黃俊哲表示，鳳梨產季從3月起到6月，這只是第一批；現場創意鳳梨料理像拔絲鳳梨、鳳梨冰沙或鳳梨蝦等，要讓鳳梨真正融入生活，鼓勵民眾多吃。
民進黨團副總召集人鄭宇恩說，中央政府全面啟動因應措施，只要台灣民眾團結，一定可化危機為轉機。
民進黨新北市黨部主任委員何博文表示，中國發生汶川大地震時，台灣援助相當多，中國卻無情打壓台灣鳳梨，「中國靠不住、不能靠中國」，雞蛋不能都放同一籃子裡，台灣水果未來要產銷全世界。
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