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｢挑大師」向玉帝負荊請罪 凱道「萊豬升天宴」取消
號稱智慧食材發明家｢挑大師」廖盛芳與民主監督聯盟向日葵運動總召黃正忠，原本預計20日在凱道舉辦萊豬升天宴，邀請挺萊豬官員、立委參加萊豬全餐國宴，但因黃取消申請路權，萊豬宴卡關，挑大師今到開基玉皇宮「負荊請罪」，向玉帝求籤下一步，結果求得陰杯，萊豬宴決定停辦。
「反萊豬、顧食安！」廖盛芳今天上午到台南市北區開基玉皇宮疏文問天，指上月25日他與黃正忠在凱道開記者會，由他擔任主祭官稟告玉帝，焚香膜拜，當場擲筊「聖筊」應允，因此兩人立即將邀請卡送到總統府、立法院、行政院，確定3月20日在凱道舉辦萊豬升天宴。
廖盛芳說，本月5日召開籌備會，但黃正忠卻想將「春鬥」和護藻礁、顧人權、要公投當主軸，讓萊豬宴變成陪襯，雙方各持己見，不歡而散；7日黃即傳訊息告知廖不辦萊豬宴，並取消凱道路權，加上國內尚無萊豬販售流通，更無列為禁藥的萊克多巴胺，等同要停辦萊豬宴，所以他到開基玉皇宮「負荊請罪」。
廖盛芳指出，他原本設計14道萊豬菜餚，以全豬頭尾腳、內臟器官做成，在菜單中共有20多位神仙佛及萊豬官員在裡面。
黃正忠表示，廖盛芳在5日開會時不尊重出錢出力的他，大家沒共識，經徵詢民主監督聯盟的幹部後，他才決定停辦萊豬升天宴並取消凱道路權，否則光是萊豬宴對蔡英文政府根本是不痛不癢。
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