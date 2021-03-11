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｢挑大師」向玉帝負荊請罪 凱道「萊豬升天宴」取消

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
挑大師（前）原本預計20日在凱道舉辦萊豬升天宴，因合辦人取消申請路權，他今到開基玉皇宮「負荊請罪」，向玉帝求籤下一步，結果求得陰杯，萊豬宴決定停辦。記者鄭維真／攝影
挑大師（前）原本預計20日在凱道舉辦萊豬升天宴，因合辦人取消申請路權，他今到開基玉皇宮「負荊請罪」，向玉帝求籤下一步，結果求得陰杯，萊豬宴決定停辦。記者鄭維真／攝影

號稱智慧食材發明家｢挑大師」廖盛芳與民主監督聯盟向日葵運動總召黃正忠，原本預計20日在凱道舉辦萊豬升天宴，邀請挺萊豬官員、立委參加萊豬全餐國宴，但因黃取消申請路權，萊豬宴卡關，挑大師今到開基玉皇宮「負荊請罪」，向玉帝求籤下一步，結果求得陰杯，萊豬宴決定停辦。

「反萊豬、顧食安！」廖盛芳今天上午到台南市北區開基玉皇宮疏文問天，指上月25日他與黃正忠在凱道開記者會，由他擔任主祭官稟告玉帝，焚香膜拜，當場擲筊「聖筊」應允，因此兩人立即將邀請卡送到總統府、立法院、行政院，確定3月20日在凱道舉辦萊豬升天宴。

廖盛芳說，本月5日召開籌備會，但黃正忠卻想將「春鬥」和護藻礁、顧人權、要公投當主軸，讓萊豬宴變成陪襯，雙方各持己見，不歡而散；7日黃即傳訊息告知廖不辦萊豬宴，並取消凱道路權，加上國內尚無萊豬販售流通，更無列為禁藥的萊克多巴胺，等同要停辦萊豬宴，所以他到開基玉皇宮「負荊請罪」。

廖盛芳指出，他原本設計14道萊豬菜餚，以全豬頭尾腳、內臟器官做成，在菜單中共有20多位神仙佛及萊豬官員在裡面。

黃正忠表示，廖盛芳在5日開會時不尊重出錢出力的他，大家沒共識，經徵詢民主監督聯盟的幹部後，他才決定停辦萊豬升天宴並取消凱道路權，否則光是萊豬宴對蔡英文政府根本是不痛不癢。

萊豬 路權 行政院

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