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批中國蠻橫無理 民進黨團購1500箱鳳梨力挺

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
鳳梨用途廣，可作為多種料理配料。記者張哲郢／攝影
鳳梨用途廣，可作為多種料理配料。記者張哲郢／攝影

中國先前以蟲害為由禁止進口台灣鳳梨，讓國內民眾掀起鳳梨採購熱潮支持鳳梨農，新北市議會民進黨團總召黃俊哲今日在議會號召議員用實際行動力挺，過去1周已團購約1500箱。民進黨議員也批評中國抵制台灣鳳梨的行為，認為中國蠻橫無理。

為響應總統蔡英文總統挺鳳梨農行動，黃俊哲自5日發起團購，已在9日陸續送往各議員服務處，希望藉此延續挺農能量。黃俊哲認為，鳳梨是優質水果，有益均衡營養，還能做成多道美味料理。

記者會上民進黨也邀請板橋在地餐廳推廣鳳梨，鼎一活蝦料理主廚郝中一準備多種鳳梨系列料理，讓民眾可以了解鳳梨的多變性。郝中一表示，餐廳為幫助台灣鳳梨農，每天都會推出1道10元鳳梨料理，邀請民眾一同享用。

新北市議會民進黨團副召鄭宇恩指出，現在鳳梨價錢不減反增，但4月開始才是盛產期，擔心續航力不足影響下半年價格，呼籲民眾都能把「下架鳳梨」理念結合在日常生活，將鳳梨帶來的效益最大化。

今日適逢日本311地震10周年，民進黨新北市黨部主委何博文說，10年前台灣傾囊相助日本，日本也不斷有人幫助台灣鳳梨農度過難關，反觀在汶川地震受到台灣幫助的中國，卻是用無情打壓台灣鳳梨農，大家也知道中國靠不住，未來不能把雞蛋放在同個籃子，應該讓台灣水果產銷到全世界。

左起民進黨新北市議員何博文、黃俊哲、彭成龍與鄭宇恩一同享用鳳梨佳餚。記者張哲郢／攝影
左起民進黨新北市議員何博文、黃俊哲、彭成龍與鄭宇恩一同享用鳳梨佳餚。記者張哲郢／攝影
新北市議會民進黨團響應力挺鳳梨農，團購約1500箱鳳梨。記者張哲郢／攝影
新北市議會民進黨團響應力挺鳳梨農，團購約1500箱鳳梨。記者張哲郢／攝影

鳳梨 民進黨

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